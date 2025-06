611 NRCC students named to spring 2025 President’s and Dean’s Lists

In recognition of their academic excellence during the spring 2025 semester, 611 New River Community College students have been placed on the President’s List and Dean’s List. Certificates will be mailed to the recipients in the coming weeks.

To be placed on the President’s List, a student must have completed 12 college-level semester hours or more, attained a grade point average of 3.5 for any one semester, and earned a minimum of 20 semester hours at NRCC.

Dean’s List requirements include 12 college-level semester hours of credit or more and a grade point average of 3.2 for any one semester.

Those named to the President’s List are: Cole Abbott; Bishoy Abdelsayed; Cobey Adams; Swati Aggarwal; Jennifer Aldridge; River Alexander; Joshua Allen; Miranda Altis; Leah Altizer; Lisa Altizer; Laura Altizer; Ryan Ankrum; Alaina Antcliff; Aubrie Antio; Heath Antis; Cole Arnold; Dalton Arnold; Nevada Atkins; Tristan Atkinson; Chevy Bailey; Joseph Baines; William Ballard; Corinne Banasik; LeeAnn Barker; Lilly Barnett; Maia Barrett; Jordan Barrow; Francisco Bartolome; Alice Bartos; Christopher Bears; Gary Bears; Ian Bears; Connor Beasley; Lucas Beasley; Quinlan Beegle; Isabella Bennett; Makayla Bergstrom; Emma Biesterveld; John Biggs, Jr.; Heidi Bissey; Brayden Blackburn; Gracie Blankenship; Kynslee Blankenship; Rachel Blankenship; William Blankenship; Cadence Blevins; Olivia Boone; Julian Bowden; Noah Bowman; Jared Boyd; Bryson Bradley; Lajae Bradley; Sophia Bremner; Stephanie Bressel; Emma Britt; Lisa Brown; Nolan Brown; William Brummett, Jr.; Ethan Bulls; Joel Burchett; Grace Burdack; Lance Burnett; Lucile Burningham; Braden Burrus; Olivia Burton; Sarah Burton; Zoe Burton; Maxwell Bush; Charles Byler; Gabriel Caldwell; Kasey Caldwell; Samuel Caldwell; Jonathan Campbell; James Cankosyan; Chiara Capelluto; Myleigh Carico; Aiden Carrier; Peyton Carter; Edwars Casique; Cesar Castro-Johnson; Wyatt Caudell; Samantha Cervantes; Piper Chamlis; Brandon Chaney; Elizabeth Chapman; Allie Chartier; Holly Chase; Simon Chiao; Andrew Clark; Madison Clark; Michael Clark; Raigen Clark; Larah Clemons; Ryan Close; Ainsley Clubb; Griffin Clubb; Madison Cole; Alyssa Collins; Ayden Conley; Joshua Conner; Rose Cook; Emily Copeland; James Copeland; Daniel Cox; Anna Craighead; Emily Crawford; Roland Crickenberger; Stephen Cromer, Jr.; Jarib Cruz Zaldana; Mowpheth Dalton; Amelia Davis; Conner Deane; Cadence Deane; Alyssa Delung; Abigail Dickerson; Hannah Douglas; Ruby Dowd; Gracyn Dowdy; Elijah Downs; Juana Duarte; Samuel Duncan; Savanna Duncan; Michael Dunford; Allisyn East; Ethan Easter; Leah Edmondson; Andrew Edwards; Reagan Edwards; Ryan Epperly; Laurin Ervine; Roseangel Evangelista; Camden Eversole; Katlyn Farley; Amanda Ferguson; David Fernandez; Nube Ferro; Grace Fillo; Bryson Fisher; Luke Fithian; Paige Foster; Madison Fox; Rayce Fox; Ashley Frost; Karla Galeas; Avi Gandhi; Venci Gandhi; Dylan Gaston; Dylan Gay; Denton Gerow; Lorelei Gerow; James Gibson; Taylor Goble; Isabela Golden; Isabella Gore; Grace Granger; John Graves; Jayse Griffith; Brennan Grimshaw; Madelynn Hall, Jr.; Reese Hall; Rosaleona Hall-Loar; Gabriel Halsey; Zeal Hammons; Dakota Hanks; Parker Hanshew; Jacob Hardwick; Whitney Harless; Joshua Harrell; Jeremy Harstine; Yasmine Hassani; Gavin Hazelwood; Shannon Healy; Benjamin Hendricks; Sophia Hess; Natalie Hicks; Brett Hinkley; Camden Hite; Monica Hitzelberger; Kendallee Hodges; Callie Holder; Patrick Holder; Lucas Holland; Trent Hollandsworth; Heather Holman; Jada Honaker; Macy Honaker; Felix Hooper; Jenna Horst; Merrick Hounshell; Jonathan Howlett; Brandon Hu; Reece Hubble; Emily Hudgins; Lauren Huff; Matthew Hurt; Ava Jackson; Gabrielle Jackson; Tiffany Jackson; Dedrian Jarrells; Sara Jarrells; William Jarvis; Shelby Jaunal; Alexandra Jobst; Jackson Johnson; Jacob Johnson; Jessica Johnson; Margo Johnson; Alexus Jones; Brett Jones; Sarah Jones; Ingrid Jora; MacRea Jora; Louis Juidici; Mehrdad Karamiboroujeni; Rohan Kaul; Robert Kermon, V; Anastasia Kilbourne; Luke Kindle; Brodie King; Mason King; Lashay Kinsler; Elise Kirtner; Jesse Kline; Valerie Knapp; Garrett Knick; Cora Krause; Andrew Kritak; Kevin Lam, Jr.; Meghan Lane; Riley Larimer; Brenden Lineberry; Landace Lineberry; Lauren Linford; Cody Linkous, Sr.; Heather Linkous; Isaac Little; Robert Long, III; Daniel Longoria; Erica Lutz; Alexander Mann; Fiona Marley; Xiomara Marroquin; Aiden Marshall; Alexis Marshall; Benjamin Martin; Braxton Martin; Ellie Martin; Emily Martin; Mary Martin; Sharmeta Martin; Trevor Martin; Liliana Martinez; Reece Masri; Isaiah Maxwell; Wesley Maxwell; Jordan McKinney; Courtney McMahon; Margaret McWhirt; Addison Mecom; Sophia Medina Chavez; Yesenia Mercado; Katelyn Meyer; Amiah Miller; Avalene Miller; Richard Miller; Kelly Mills; Kerrigan Mitcham; Autumn Montgomery; MacKenzie Moore; Jessica Moreno Torres; Jayci Morrill; Molly Morris; Clark Mount; Addison Moye; Colton Moye; Morgan Mullins; Jade Musick; Travis Myers; James Nelson; Alexa Neumann; Kendra Nguyen; Holly Noel; Michael Nozzi; Michael Ochoa; Amara Okoronkwo; Joshua Osemobor; River Ostrander; Madelyn Owen; Shane Owen; Hayley Padgett; Aleah Palmer; Grace Patterson; Reese Pattison; Emily Paul; Carsyn Pauley; Russell Pauley; Mary Pavlik; Tyler Pearman; Ivy Pearson; Jinchuan Pei; Frank Peng; Brogan Pennington; Nicholas Penny; Jordan Penrose; Jordan Perfater; Abigail Perkins; Kylene Peters; Brayden Petzold; Jessica Phelps; Charlotte Phillips; Tyler Phillips; Thomas Phlegar; Brooklyn Porter; Jack Powell; Suganya Prakash; Lydia Pratt; Nicholas Pratt; Cassidy Price; Gary Proctor; Seth Provenzano; Addison Puckett; Abigail Quesenberry; Nevaeh Quesenberry; Braedon Rafferty; Bisan Rai; Liam Ralph; Ethan Ratcliffe; Amber Ray; David Reece; Elizabeth Reed; Staley Reed; Jessica Rhodes; James Rich; Charlotte Richards; Colin Richey; Timothy Ricker, Jr.; Tanya Ridha; James Riffe; Alejandra Rios; Jake Ritchey; Sarah Roberson; Ryan Robertson; Ashleigh Robinson; Elaja Rollins; Destiny Rorrer; Emerald Salomon; Jaydyn Sams; Kenyon Sandy; Anna Sargent; Matthew Sarver; Nathaniel Sarver; Caleb Satterwhite; Jason Scardo; Hannah Schuhmann; Jessica Seigler; Cristen Semones; Addison Sheets; Audrey Shelor; Tajayah Shelton; Gabriela Shepherd; Joe Shepherd; Haley Sheppard; Kenneth Shirah; Abigail Shockley; Katelyn Shumate; Tracie Shumate; Isabella Sifford; Robert Singleton; Spencer Sisson; Matthew Slusher; Conner Smith; Drew Smith; Jacob Smith; Shane Smith; Vanessa Smith; Weston Smith; Josey Smythers; Elizabeth Snidow; Emma Snyder; Taylor Sowers; Victoria Spadea; Mia Speed; Benjamin Spencer; Datria Spennacchio-Parker; Marley Spennacchio-Parker; Eli Spraker; Adyson Stafford; Nathan Starr; Ada Steele; Eleanor Steele; Douglas Stevers; Leda Stubbs; Bennett Surface; Rylan Swortzel; Sierra Symanoskie; Briana Tasselmyer; Dylan Taylor; Nathan Taylor; Nathan Teaters; Makayla Terry; Natalie Tessar; Julia Thacker; Nicholas Thompson; Samantha Thompson; Ethan Tickle; Sage Tiemeyer; Kendra Trail; Joseph Trout, Jr.; Grayson Tuell, Jr.; Melinda Tunnell; Jeremiah Turner; Jileane Umberger; Cyrus Underwood; Adam Unroe; Luna Valero-Molina; Emma Vance; Luke Vance; Jason Vaughn; Cordero Vigil; Kaitlin Wade; Ethan Walker; Elijah Wallace; Ying Wang; Tania Warden; Rae-Anna Weeks; Dallas Wells; Ryan Wesdock; Garrison Wheatley; Lukas Wheeler; Karis White; Kayla Whittaker; Elisha Wilkin; Anna Williams; Courtney Williams; Elizabeth Williams; Joshlyn Williams; Robert Williams; Maxwell Wilson; Kelsey Wingfield; Kelsey Winkle; Katelyn Woolwine; Coleman Wright; Logan Wright; Emy Young; Ian Yu; Natasha Yuvanavattana; and Alexander Zuckerwar.

Those named to the Dean’s List are: Selena Aguirre; Megan Akers; Hanna Allen; Katherine Allen; Yousef Alsalem; Thomas Anthony, III; Evan Armes; Jonah Arnold; Alexis Artrip; Zander Ayers; James Baker; Jessica Bane; Robyn Bennett; Danielle Bolling; Lauren Bond; Koen Boyer; Madelyn Brewer; Ryan Broadwell; Alli Broyles; McKenna Bruno; Jacob Buck; Zeke Butterworth; Sara Campbell; Madisyn Carder; Angela Carter; Alexander Catalano; Shaohong Chen; Lucas Coffey; Eisen Colon-Arroyo; Coltin Conner; Leilani Corali; Gloria Cornish; Dylan Crismond; Ava Dakake; Alexis David; Nicholas DeLong; Molly Dempsey; Kalise Devera; Isaak Dickenson; Adam Dillon; Andrew Dreier; Jessica Dunn; Elliott Eddleton; Chariti Edwards; Madeleine Evans; William Evans; Vivian Fant; Jeremiah Finney; Laura Foretich; Ashley Frost; George Godfrey; Thomas Gravley; Asher Greenough; Heidi Grimes; Samuel Gum; Delaney Hale; Hunter Hancock; Emily Hardin; Gentry Harding; Alicia Harless; Carson Harris; Jeren Harrison; Jared Hobbs; Luke Hockett; Allison Hodge; Diorio Hunt; Owen Hutchings; Jordan Israel; Ivy Jamerson; James Johnson; Caleb Jones; Cory Jones; Rachel Keffer; Lakota Kennedy; Joshua Kesling; Harrison Kienzle; Cody King; Lydia Kiser; Stefan Knott; Karleigh Krinock; David Lafreniere; Angel Land; Isabella Landon; London Lawrence; Jonah Lawson; Emma Leggett; Luke Leonessa; Jaden Lilly; Jennifer Lin; Madison Litton; Zac Majors; Laura Malinski; Brooklynn Manieri; Maxx Martin; Rylan McAlexander; Cheyenne McDougal; Lauren McHugh; Alaina Meadows; Jordan Meder; Mary Meza Cubillo; Andrew Moore; Abigail Morabito; James Morgan; Ava Moulton; Wyatt Murphy; Abigail Neel; Taylor Newman; Harley Oldham; Maggie Owens; Spirit Palmer; Atticus Parker; Vilah Perdue; Paul Pitzer, Jr.; Kayla Poff; Jasmine Pope; Kylen Porter; John Provo, Jr.; Chandra Puryear; Jaedyn Puryear; Mohammad Raiyan; Dominic Rescigno, Jr.; Eva Reyes; Austin Richards; Michaela Robertson; Gracie Romano; Alexander Rosario; Noah Sahin; Victoria Sargent; Gracie Sarver; Lucas Sawyers; Cooper Settle; Adan Shaw; Eddie Sikes, Jr.; Rylie Simmons; Thomas Simmons; Brantley Smith; Gavin Smith; Haelan Smith; Nathan Smith; Nickolas Smith; Whitney Smith; Joselyn Sowers; Josie Stoots; Andrea Stowers; Makenna Stuart; Johnathon Surface; Hayley Sutphin; Alexandria Swenson; Graham Thomas; Sarah Thompson; Logan Turman; Mckenzie Turman; Faith Veggeberg; Andres Villalobos; Maverick Walker; Trey Ward; Emily Wassum; Aiden Whitlock; Makayla Whitt; Ceilia Wilkinson; Matthias Wright; and Viktoria Zeff.

199 New River Community College students have also been named to the fall 2024 President’s and Dean’s Lists from their year-long classes.

Those named to the President’s List for fall semester are: Cole Abbott; Avyukt Ajit; Laura Altizer; Soren Anderson; William Ballard; Alice Bartos; Connor Beasley; Nolan Brown; Michael Bryan; Jacob Burleson; Maxwell Bush; Piper Chamlis; Jasmyn Charlton; Allie Chartier; Jackson Childers; Andrew Clark; Larah Clemons; Noah Collins; Grace Crowe; Maxwell Currie; Carrie Dalton; Nyjah Da’Mes; Theresa Dickhans; Michael Duncan; Parker Dunn; Landyn Duong; Nathan Early; Ethan Easter; Elliott Eddleton; Laurin Ervine; Carter Evans; Bryson Fisher; Avi Gandhi; Arnit Garg; Whitney Harless; Abdullah Hasan; Ruby Hoerter; Braden Hogan; Lucas Holland; Trent Hollandsworth; Naisha Hudait; Elizabeth Irvin; Toby Jones; Ingrid Jora; Ian Jora MacRea; Mason King; Amen Lahouar; Riley Larimer; Elijah Lasprugato; Ashley Layne; Minhyung Lee; Isaac Little; Saksham Lohani; Aiden Marshall; Reece Masri; Addison Mecom; Katelyn Melton; Annaliese Miller; Kerrigan Mitcham; Molly Morris; Ariel Mullins; Noah Mutter; Rishi Nair; Abigail Neel; Micah Newcomb; Minh Nguyen; Enzo Nunez; Joshua Osemobor; Reese Pattison; Emily Paul; Russell Pauley; Thomas Payne; Charlotte Phillips; Athithi Prakash Suganya; Lydia Pratt; Shaun Quesenberry; Bisan Rai; Braelyn Reese; James Riffe; Cameron Roy; Sophia Russell; Abigail Sanders; William Schroeder, Jr.; Hannah Schulte; Gabriela Shepherd; Spencer Sisson; Weston Smith; Eleanor Steele; Kyle Stephens; Ainsley Stone; Makayla Terry; Natalie Tessar; Nicholas Thompson; Elijah Tomiak; Jason Vaughn; Ethan Walker; Caleb Whitman; Walter Whitman; Micaiah Widrig; Olivia Wilbon; Carson Williams; McKena Willis; Matthias Wright; Ian Yu; and Elizabeth Zhang.

Those named to the Dean’s List for fall semester are: Carly Allen; Cora Allen; Samuel Anderson; Santiago Angulo; Leila Baisden; Ryan Baum; Alana Biedler; Emma Biesterveld; George Black; Bryce Brunk; Chiara Capelluto; Myleigh Carico; Zhixin Chen; Jameson Childers; Andrew Cozart; Jarib Cruz Zaldana; Lane Daily; Ella Day; Cadence Deane; Alexander Doyle; Allie Eastwood; Ethan Eschenmann; Vivian Fant; Samuel Farmer; Julia Feghali; Clara Ferreira; Madison Fox; Brayden Galbraith; Robert Galitz; Justin Gates; Jordan Gillispie; Xavier Gitre; Lelan Hall; Nathan Hardy; Ahmed Hassouna; Cooper Helvey; Joaquin Hernandez; Heather Holman; Katelyn Horn; Merrick Hounshell; Reece Hubble; Luke Humphreys; Jackson Johnson; Miles Johnson; Maddox Jones; Keanan Kopp; Ella Lawrence; Sophie Layne; Andrew Linden; James Linden; Lauren Linford; Dacoda Lucas; Molly Lyon; Taylor McGuire; Sophia Medina Chavez; Kasch Morrell; Addison Moye; Colton Moye; Charlotte Munsell; Kendra Nguyen; Alexandra Ni; Luke Nichols; Trent Nichols; Darsh Patel; Santos Perez; Luke Prevette; Aidan Ralston; Julia Ramos; Alexa Rascher; Jack Rhoads; Keagan Rogers; Serena Savla; Lily Seeberger; Shaneeka Senaratne; Maria Serna Venegas; Addison Sheets; Elizabeth Shipbaugh; Mekinsley Sink; Dalton Slone; Hunter Smith; Amelia Sprano; Alexandria Swenson; Briana Tasselmyer; Thacker Underwood; Addison Vest; Maverick Walker; Trey Ward; Garrison Wheatley; Audreyauna Whitteker; Robert Williams; Thomas Wirt; Jingxuan You; Viktoria Zeff; and Tony Zhao.