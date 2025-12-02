EDA, STE Authority boards to hold joint meeting
There will be a joint meeting of the Pulaski County Economic Development Authority Board of Directors & Pulaski County Sports Tourism Entertainment Authority Board of Directors on Monday, December 8, 2025, at 10 a.m. in the Executive Training Room of the County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the town of Pulaski, Virginia. (Contact: Megan Bird, Clerk, Pulaski County Economic Development Authority & Pulaski County Sports Tourism and Entertainment Authority, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, mwbird@pulaskicounty.org).