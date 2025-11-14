High School Football Playoff Scores
Class 1 Region C
Giles 39, Auburn 20
Geo. Wythe 48, Narrows 19
Craig Co. 27, Bath Co. 0
Grayson Co. 42, Parry McCluer 7
Class 1 Region D
Eastside 50, Rural Retreat 20
Honaker 56, Northwood 19
Chilhowie 23, Twin Springs 6
Rye Cove 61, Holston 14
Class 2 – Region C
Glenvar 50, Nelson Co. 0
Radford 44, Appomattox 7
Gretna 57, Dan River 14
Floyd Co. 26, James River 21
Class 2 Region D
8- Lee High (4-6) @ 1- Union (10-0) Saturday
Graham 31, Gate City 14
Ridgeview 42, Richlands 14
Lebanon 38, Va. High 34
Class 3 Region D
Magna Vista 56, Abingdon 10
Carroll County 27, Northside 21
Lord Botetourt 42, Cave Spring 7
William Byrd 38, Bassett 10
Other Scores
GW Danville 44, Blacksburg 7
Jefferson Forest 33, EC Glass 7
William Fleming 46, Freeman 6
Patrick Henry 38, Franklin Co. 7
