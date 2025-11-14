High School Football Playoff Scores

FootballC1002Class 1 Region C

Giles 39, Auburn 20

Geo. Wythe 48, Narrows 19

Craig Co. 27, Bath Co. 0

Grayson Co. 42, Parry McCluer 7

Class 1 Region D

Eastside 50, Rural Retreat 20

Honaker 56, Northwood 19

Chilhowie 23, Twin Springs 6

Rye Cove 61, Holston 14

 

Class 2 – Region C

Glenvar 50, Nelson Co. 0

Radford 44, Appomattox 7

Gretna 57, Dan River 14

Floyd Co. 26, James River 21

Class 2 Region D

8- Lee High (4-6) @ 1- Union (10-0) Saturday

Graham 31, Gate City 14

Ridgeview 42, Richlands 14

Lebanon 38, Va. High 34

 

Class 3 Region D

Magna Vista 56, Abingdon 10

Carroll County 27, Northside 21

Lord Botetourt 42, Cave Spring 7

William Byrd 38, Bassett 10

 

Other Scores

GW Danville 44, Blacksburg 7

Jefferson Forest 33, EC Glass 7

William Fleming 46, Freeman 6

Patrick Henry 38, Franklin Co. 7

 

