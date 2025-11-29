High school football playoff scores
Friday night scores
Region 6A championship
Oscar Smith 48, Thomas Dale 7
Region 5A championship
Green Run 20, Indian River 14
Region 5B championship
Maury 49, King’s Fork 6
Region 5C championship
Highland Springs 21, Hermitage 13
Region 5D championship
Stone Bridge 20, Riverbend 19
Region 4A championship
Lafayette 23, Phoebus 17
Region 4D championship
Jefferson Forest 49, George Washington-Danville 7
Region 3A championship
Lake Taylor 40, Petersburg 26
Region 3B championship
Kettle Run 35, Skyline 14
Region 3C championship
Liberty Christian 14, Heritage 7
Region 3D championship
Magna Vista 65, Lord Botetourt 34
Region 2A championship
Poquoson 19, Armstrong (Kennedy) 14
Region 2B championship
Strasburg 45, Stuarts Draft 25
Region 2C championship
Glenvar 41, Gretna 6
Region 1B championship
Buffalo Gap 48, Riverheads 21
Region 1C championship
Grayson County 42, George Wythe 15
Region 1D championship
Rye Cove 32, Eastside 12