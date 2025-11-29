High school football playoff scores

FootballC1002Friday night scores

Region 6A championship

Oscar Smith 48, Thomas Dale 7

 

Region 5A championship

Green Run 20, Indian River 14

 

Region 5B championship

Maury 49, King’s Fork 6

 

Region 5C championship

Highland Springs 21, Hermitage 13

 

Region 5D championship

Stone Bridge 20, Riverbend 19

 

Region 4A championship

Lafayette 23, Phoebus 17

 

Region 4D championship

Jefferson Forest 49, George Washington-Danville 7

 

Region 3A championship

Lake Taylor 40, Petersburg 26

 

Region 3B championship

Kettle Run 35, Skyline 14

 

Region 3C championship

Liberty Christian 14, Heritage 7

 

Region 3D championship

Magna Vista 65, Lord Botetourt 34

 

Region 2A championship

Poquoson 19, Armstrong (Kennedy) 14

 

Region 2B championship

Strasburg 45, Stuarts Draft 25

 

Region 2C championship

Glenvar 41, Gretna 6

 

Region 1B championship

Buffalo Gap 48, Riverheads 21

 

Region 1C championship

Grayson County 42, George Wythe 15

 

Region 1D championship

Rye Cove 32, Eastside 12

 