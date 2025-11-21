High School Playoff Scores
Class 1
Region C
(5) George Wythe 27, (1) Giles 8
(3) Grayson County 34, (2) Craig County 13
Region D
(1) Eastside 46, (4) Honaker 16
(3) Rye Cove at (2) Chilhowie
Class 2
Region C
(1) Glenvar 27, (4) Radford 3
(2) Gretna 56, (3) Floyd County 55
Region D
(4) Graham at (1) Union
(6) Lebanon at (2) Ridgeview
Class 3
Region D
(1) Magna Vista 64, (4) Carroll County 28
(2) Lord Botetourt 35, (3) William Byrd 21
Class 4
Region D
(1) GW Danville 41, (4) Sherando 21
(3) Jefferson Forest at (2) Handley
Class 5
Region C
(5) Hermitage 28, (1) Patrick Henry 25
(2) Highland Springs 37, (3) William Fleming 7