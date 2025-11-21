High School Playoff Scores

Class 1

Region C

(5) George Wythe 27, (1) Giles 8

(3) Grayson County 34, (2) Craig County 13

 

Region D

(1) Eastside 46, (4) Honaker 16

(3) Rye Cove at (2) Chilhowie

 

Class 2

Region C

(1) Glenvar 27, (4) Radford 3

(2) Gretna 56, (3) Floyd County 55

 

Region D

(4) Graham at (1) Union

(6) Lebanon at (2) Ridgeview

 

Class 3

Region D

(1) Magna Vista 64, (4) Carroll County 28

(2) Lord Botetourt 35, (3) William Byrd 21

 

Class 4

Region D

(1) GW Danville 41, (4) Sherando 21

(3) Jefferson Forest at (2) Handley

 

Class 5

Region C

(5) Hermitage 28, (1) Patrick Henry 25

(2) Highland Springs 37, (3) William Fleming 7