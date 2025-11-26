Mary Duncan O’Dell Criner
Mary Duncan O’Dell Criner, age 87, passed away at the home of her daughter on November 25, 2025.
Born October 30,1938 in Hiwassee VA. She was the daughter of the late Grover B. Duncan and Mildred Parthenia Puckett Duncan.
She was preceded in death by her husband, Donald L. O’Dell and infant son Donald L. O’Dell, Jr. And by husband Elmer Ray Criner, step granddaughter Amy Batts as well as seven brothers and one sister.
She is survived by two daughters Robbin O’Dell Hedge (Donald) and Renee O. Worrell (Donald) and stepdaughter Deborah Criner Batts (Joe). Also survived by brother Earl Henry (Chipper) Duncan (Fran), seven grandchildren, fourteen great grandchildren and three great great grandchildren. As well as numerous nieces and nephews.
The family will receive friend from 3:00-5:00 PM – Sunday, November 30, 2025 at the Bower Funeral Home, 1631 Bobwhite Blvd., Pulaski. Funeral services will be held at 1:00 PM – Monday December 1, 2025 at the Funeral Home-Chapel, Pulaski.
Interment will follow at the Puckett Family Cemetery (Hiwassee, VA).
Family would like to extend very special thanks to Betty McMillan caregiver, Medi Home Health and Hospice staff for support and professional care given during mom’s illness, especially Mindy, Brittney, Skyla and McKenna.
