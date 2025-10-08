NASCAR This Week

NASCAR Cup Series

Next Race: South Point 400

The Place: Las Vegas Motor Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, October 12

The Time: 5:30 p.m. ET

The Purse: $9,797,935

TV: USA, 5 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 400.5 miles (267 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 80),

Stage 2 (Ends on Lap 165), Final Stage (Ends on Lap 267)

 

NASCAR Xfinity Series

Next Race: Focused Health 302

The Place: Las Vegas Motor Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, October 11

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 7 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 301.5 miles (201 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 201)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Love’s RV Stop 225

The Place: Talladega Superspeedway

Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval

The Date: Friday. October 17

The Time: 4 p.m. ET

The Purse: $782,900

TV: FOX, 4 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 226.1 miles (85 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 20),

Stage 2 (Ends on Lap 40), Final Stage (Ends on Lap 85)

 