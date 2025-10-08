NASCAR This Week
NASCAR Cup Series
Next Race: South Point 400
The Place: Las Vegas Motor Speedway
Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, October 12
The Time: 5:30 p.m. ET
The Purse: $9,797,935
TV: USA, 5 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 400.5 miles (267 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 80),
Stage 2 (Ends on Lap 165), Final Stage (Ends on Lap 267)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: Focused Health 302
The Place: Las Vegas Motor Speedway
Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, October 11
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 301.5 miles (201 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 201)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Love’s RV Stop 225
The Place: Talladega Superspeedway
Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday. October 17
The Time: 4 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FOX, 4 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 226.1 miles (85 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 20),
Stage 2 (Ends on Lap 40), Final Stage (Ends on Lap 85)