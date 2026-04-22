NASCAR This Week
NASCAR Cup Series
Next Race: Jack Link’s 500
The Place: Talladega Superspeedway
Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, April 26
The Time: 3 p.m. ET
The Purse: $11,233,037
TV: FOX & FOX Deportes, 1:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 500.08 miles (188 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 93),
Stage 2 (Ends on Lap 143), Final Stage (Ends on Lap 188)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Next Race: AG-PRO 300
The Place: Talladega Superspeedway
Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, April 25
The Time: 4 p.m. ET
The Purse: $1,753,590
TV: CW, 3 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 300.58 miles (113 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 25),
Stage 2 (Ends on Lap 50), Final Stage (Ends on Lap 113)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: SpeedyCash.com 250
The Place: Texas Motor Speedway
Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, May 1
The Time: 8 p.m. ET
The Purse: $789,700
TV: FS1, 8 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 250.5 miles (134 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 40),
Stage 2 (Ends on Lap 80), Final Stage (Ends on Lap 167)