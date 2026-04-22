NASCAR This Week

NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series

Next Race: Jack Link’s 500

The Place: Talladega Superspeedway

Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, April 26

The Time: 3 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: FOX & FOX Deportes, 1:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 500.08 miles (188 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 93),

Stage 2 (Ends on Lap 143), Final Stage (Ends on Lap 188)

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: AG-PRO 300

The Place: Talladega Superspeedway

Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, April 25

The Time: 4 p.m. ET

The Purse: $1,753,590

TV: CW, 3 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 300.58 miles (113 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 25),

Stage 2 (Ends on Lap 50), Final Stage (Ends on Lap 113)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: SpeedyCash.com 250

The Place: Texas Motor Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, May 1

The Time: 8 p.m. ET

The Purse: $789,700

TV: FS1, 8 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 250.5 miles (134 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 40),

Stage 2 (Ends on Lap 80), Final Stage (Ends on Lap 167)