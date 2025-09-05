PCHS Sports Schedule

cougar headMonday 09/08/25
Volleyball: Pulaski Co. @ Wm Fleming  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Golf: @ Hidden Valley CC  1 pm
Tuesday 09/09/25
Volleyball: Cave Spring @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Wednesday 09/10/25
JV Football: Pulaski Co. @ Carroll Co.  6 pm
Thursday 09/11/25
Volleyball: Pulaski Co. @ Blacksburg  JV @ 5:30, Varsity to Follow
JV Golf: @ Roanoke Country Club  4 pm
Friday 09/12/25
Varsity Football: OPEN
Saturday 09/13/25
Competition Cheer: @ Heritage-Lynchburg  11 am

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School