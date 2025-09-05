PCHS Sports Schedule
Monday 09/08/25
Volleyball: Pulaski Co. @ Wm Fleming JV @ 5:30, Varsity to Follow
Golf: @ Hidden Valley CC 1 pm
Tuesday 09/09/25
Volleyball: Cave Spring @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Wednesday 09/10/25
JV Football: Pulaski Co. @ Carroll Co. 6 pm
Thursday 09/11/25
Volleyball: Pulaski Co. @ Blacksburg JV @ 5:30, Varsity to Follow
JV Golf: @ Roanoke Country Club 4 pm
Friday 09/12/25
Varsity Football: OPEN
Saturday 09/13/25
Competition Cheer: @ Heritage-Lynchburg 11 am
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School