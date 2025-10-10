PCHS Sports Schedule
Monday 10/13/25
Homecoming Parade: Town of Pulaski 6 pm
Tuesday 10/14/25
Volleyball: Patrick Henry @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow **Rec Night/Community Night/Pink Out**
Wednesday 10/15/25
Powderpuff Football: Seniors v Juniors 6 pm Dobson Stadium
Thursday 10/16/25
JV Football: Pulaski Co. @ Blacksburg 6 pm
Friday 10/17/25
Varsity Football: Blacksburg @ Pulaski Co. 7 pm
Saturday 10/18/25
Competition Cheer: @ Jefferson Forest 12 pm
Homecoming Dance: PCHS Gym 7 – 10 pm
—
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School