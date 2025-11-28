PCHS Sports Schedule

cougar pawTuesday 12/02/25
Boys Basketball: Carroll Co. @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Pulaski Co. @ Carroll Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Wednesday 12/03/25
Wrestling: @ Lord Botetourt  6 pm
Friday 12/05/25
Boys Basketball: Lord Botetourt @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Wrestling: @ Bluefield  5:30
Saturday 12/06/25
Indoor Track: @ Liberty University  9 am
Wrestling: @ Bluefield  10 am

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School