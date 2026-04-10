PCHS Sports Schedule
Monday 04/13/26
Varsity Baseball: Lord Botetourt @ Pulaski Co. 5 pm **@ Calfee Park**
JV Baseball: Pulaski Co. @ Lord Botetourt 5:30 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Lord Botetourt 5:30 pm
JV Softball: Lord Botetourt @ Pulaski Co. 5 pm
Boys Tennis: George Wythe @ Pulaski Co. 4:30 pm
Wednesday 04/15/26
Varsity Baseball: Northside @ Pulaski Co. 5 pm
JV Baseball: Pulaski Co. @ Northside 5 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Northside 5 pm
Boys Soccer: Pulaski Co. @ Northside JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 04/17/26
JV Baseball: Christiansburg @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Softball: Christiansburg @ Pulaski Co. 5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Christiansburg 6 pm
Boys Soccer: Pulaski Co. @ Christiansburg JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Christiansburg @ Pulaski Co. 6 pm
Girls Tennis: Christiansburg @ Pulaski Co. 4:00 pm
Saturday 04/18/26
Track & Field: @ Emory & Henry 10 am
Track & Field (Distance): @ Matthews, NC 9 am
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School