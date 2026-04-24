PCHS Sports Schedule
Monday 04/27/26
Varsity Baseball: Pulaski Co.@ Lord Botetourt 5:30 pm
JV Baseball: Lord Botetourt @ Pulaski Co. 5:00 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Blacksburg 5 pm
JV Softball: Blacksburg @ Pulaski Co. 5 pm
Tuesday 04/28/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Blacksburg 5 pm
JV Baseball: Blacksburg @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Softball: Blacksburg @ Pulaski Co. 5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Blacksburg 5 pm
Varsity Girls Soccer: Blacksburg @ Pulaski Co. 6 pm
Boys Soccer: Pulaski Co.@ Blacksburg JV @ 5:30, Varsity to follow
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Blacksburg 4:30 pm
Girls Tennis: Blacksburg @ Pulaski Co. 4:30 pm
Wednesday 04/29/26
Track & Field: @ Blacksburg 4:30 pm
Friday 05/01/26
Varsity Baseball: Hidden Valley @ Pulaski Co. 5 pm
JV Baseball: Pulaski Co. @ Hidden Valley 5 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Hidden Valley 5 pm
JV Softball: Hidden Valley @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Girls Soccer: Pulaski Co. @ Hidden Valley 6 pm
Boys Soccer: Hidden Valley @ Pulaski Co. JV @ 6:00, Varsity to follow
Boys Tennis: Hidden Valley @ Pulaski Co. 4:30 pm
Girls Tennis: Pulaski Co. @ Hidden Valley 4:30 pm/6:30 pm **Two Matches**
Saturday 05/02/26
Track & Field: Dogwood Classic @ UVA 10 am
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Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School