PCHS Sports Schedule

cougar pawMonday 04/27/26
Varsity Baseball: Pulaski Co.@ Lord Botetourt  5:30 pm
JV Baseball: Lord Botetourt @ Pulaski Co.  5:00 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Blacksburg  5 pm
JV Softball: Blacksburg @ Pulaski Co.  5 pm
Tuesday 04/28/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Blacksburg  5 pm
JV Baseball: Blacksburg @ Pulaski Co.  5 pm
Varsity Softball: Blacksburg @ Pulaski Co.  5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Blacksburg  5 pm
Varsity Girls Soccer: Blacksburg @ Pulaski Co.  6 pm
Boys Soccer: Pulaski Co.@  Blacksburg  JV @ 5:30, Varsity to follow
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Blacksburg  4:30 pm
Girls Tennis: Blacksburg @ Pulaski Co.  4:30 pm
Wednesday 04/29/26
Track & Field: @ Blacksburg  4:30 pm
Friday 05/01/26
Varsity Baseball: Hidden Valley @ Pulaski Co.  5 pm
JV Baseball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  5 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  5 pm
JV Softball: Hidden Valley @ Pulaski Co.  5 pm
Varsity Girls Soccer: Pulaski Co. @ Hidden Valley  6 pm
Boys Soccer: Hidden Valley @ Pulaski Co.  JV @ 6:00, Varsity to follow
Boys Tennis: Hidden Valley @ Pulaski Co.  4:30 pm
Girls Tennis: Pulaski Co. @ Hidden Valley  4:30 pm/6:30 pm  **Two Matches**
Saturday 05/02/26
Track & Field: Dogwood Classic @ UVA  10 am

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School