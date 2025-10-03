Pulaski County High School sports schedule

cougar pawMonday 10/06/25
Region Golf: @ Draper Valley  9 am
Tuesday 10/07/25
Volleyball: Blacksburg @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Thursday 10/09/25
Volleyball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 10/10/25
Varsity Football: Graham @ Pulaski Co.  7 pm
Saturday 10/11/25
Cross Country: Cougar Clash @ Randolph Park  9 am
Competition Cheer: Cougar Cheer Classic @ PCMS  3 pm

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School