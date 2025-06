River Turtles win third straight

The Pulaski River Turtles rallied for six runs in the top of the ninth to beat the Tri-State Coal Cats in Huntington, 10-5.

It was the Turtles’ third straight win.

Pulaski takes on the Coal Cats on Tuesday night in game two of the series.

Box Score (From appyleague.com)

Batters – PUL AB R H RBI BB K AVG OPS CF 6 1 2 0 0 4 .176 .535 SS 5 1 1 2 1 2 .188 .600 DH 5 1 1 1 1 2 .313 .900 RF 3 1 1 1 3 2 .385 1.062 3B 3 1 0 0 3 0 .182 .732 1B 4 1 0 0 2 2 .091 .424 LF 6 0 1 2 0 1 .167 .334 2B 4 2 2 0 2 1 .500 1.167 C 2 1 2 1 2 0 .333 .889 PR 0 1 0 0 0 0 .167 .334 C 0 0 0 0 0 0 .091 .349 Totals 38 10 10 7 14 14 1-Ran for Koerner in the 9th.; BATTING 2B Malpass (1, LaFine). TB Koerner 2; Malpass 3; Ricketts; Taylor; Timblin; Williams 2; Wisdom. RBI Koerner (1); Ricketts (7); Taylor 2 (3); Timblin (1); Wisdom 2 (2). 2-out RBI Timblin; Wisdom 2; Taylor 2. Runners left in scoring position, 2 out Wisdom; Holt 4; Malpass 2; Taylor 2. Team RISP 4-for-16. Team LOB 16. BASERUNNING SB Koerner (1, 2nd base off Sylvest/Gonzalez); Williams (1, 2nd base off Gomez/Gonzalez); Drexler (1, 2nd base off Gomez/Gonzalez). FIELDING E Taylor (2, throw). Pitchers – PUL IP H R ER BB K HR ERA 3.0 3 4 4 3 6 0 12.00 2.0 1 1 0 3 4 0 0.00 2.0 1 0 0 0 4 0 0.00 1.0 0 0 0 1 2 0 7.71 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00 Totals 9.0 6 5 4 7 17 0 Batters – TS AB R H RBI BB K AVG OPS CF 5 1 1 0 0 1 .294 .897 SS 5 0 1 2 0 2 .200 .701 RF 4 1 1 0 0 2 .333 .874 1B 4 1 1 0 1 2 .400 1.059 3B 3 0 1 2 2 1 .538 1.453 DH 3 0 0 0 1 2 .154 .620 LF 4 0 0 0 0 3 .333 .750 C 2 1 1 0 2 1 .333 1.000 2B 3 1 0 0 1 3 .000 .118 Totals 33 5 6 4 7 17 BATTING 2B Maggy (3, Peck). 3B Winsett (1, Peck). TB Gonzalez; Maggy 2; Mineo; Murray; Rodriguez; Winsett 3. RBI Maggy 2 (6); Winsett 2 (4). 2-out RBI Maggy 2; Winsett 2. Runners left in scoring position, 2 out Gonzalez; Gonzalez-Febo; Rodriguez 2; Maggy. Team RISP 2-for-10. Team LOB 9. BASERUNNING SB Winsett (3, 3rd base off Waldschmidt/Koerner); Rodriguez (4, 2nd base off Barna/Sparrer). CS Gonzalez (1, 3rd base by Waldschmidt/Koerner). FIELDING E Murray (1, throw); Gonzalez (1, throw); Winsett (1, throw). PB Gonzalez (2). Pitchers – TS IP H R ER BB K HR ERA 4.0 4 1 1 3 7 0 2.25 2.0 3 2 2 3 1 0 6.75 1.0 0 0 0 2 1 0 13.50 1.0 0 1 1 3 3 0 4.50 0.2 3 6 1 3 1 0 3.86 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00 Totals 9.0 10 10 5 14 14 0