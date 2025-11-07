School board to meet Tuesday
The Pulaski County School Board will meet on Tuesday, November 11, 2025 at 6:00 p.m. for a regular school board meeting at the Pulaski County School Board office located at 100 Northwood Drive, Pulaski, Virginia, 24301.
The meeting will be streamed live on the Pulaski County Public Schools YouTube channel at https://www.youtube.com/@pulaskicountyschoolboard3729/streams
The agenda is posted on BoardDocs.
http://www.boarddocs.com/vsba/pcva/Board.nsf/Public
http://www.boarddocs.com/vsba/pcva/Board.nsf/Public
Teresa Porter, Assistant Director of Finance
Pulaski County School Board