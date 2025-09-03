This Week in NASCAR

Next Race: Enjoy Illinois 300

The Place: World Wide Technology Raceway

Track Length: 1.25 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, September 7

The Time: 3 p.m. ET

The Purse: $9,797,935

TV: USA, 2:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 300 miles (240 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 140), Final Stage (Ends on Lap 240)

 

NASCAR Xfinity Series

Next Race: The Nu Way 200 sauced by Blues Hog BBQ

The Place: World Wide Technology Raceway

Track Length: 1.25 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, September 6

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 7 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 200 miles (160 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 35),

Stage 2 (Ends on Lap 70), Final Stage (Ends on Lap 160)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: UNOH 200 presented by Ohio Logistics & Busch Beans

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Thursday, September 11

The Time: 8 p.m. ET

The Purse: $782,900

TV: FS1, 8 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 133.25 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 65),

Stage 2 (Ends on Lap 130), Final Stage (Ends on Lap 250)