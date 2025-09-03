This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: Enjoy Illinois 300
The Place: World Wide Technology Raceway
Track Length: 1.25 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, September 7
The Time: 3 p.m. ET
The Purse: $9,797,935
TV: USA, 2:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 300 miles (240 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 140), Final Stage (Ends on Lap 240)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: The Nu Way 200 sauced by Blues Hog BBQ
The Place: World Wide Technology Raceway
Track Length: 1.25 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, September 6
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 200 miles (160 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 35),
Stage 2 (Ends on Lap 70), Final Stage (Ends on Lap 160)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: UNOH 200 presented by Ohio Logistics & Busch Beans
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Thursday, September 11
The Time: 8 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FS1, 8 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 133.25 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 65),
Stage 2 (Ends on Lap 130), Final Stage (Ends on Lap 250)