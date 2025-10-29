This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: NASCAR Cup Series Championship Race
The Place: Phoenix Raceway
Track Length: 1 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, Nov. 2
The Time: 3 p.m. ET
The Purse: $12,394,135
TV: NBC & Peacock, 2 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 312 miles (312 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),
Stage 2 (Ends on Lap 185), Final Stage (Ends on Lap 312)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: NASCAR Xfinity Series Championship Race
The Place: Phoenix Raceway
Track Length: 1 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, Nov. 1
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $2,151,939
TV: CW, 6:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 200 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Championship Race
The Place: Phoenix Raceway
Track Length: 1 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday. October 31
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,160,400
TV: FS1, 7:30 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 150 miles (150 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 150)