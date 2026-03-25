This Week in NASCAR

NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series

Next Race: Cook Out 400

The Place: Martinsville Speedway

Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, March 29

The Time: 3:30 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: FS1 & FOX Deportes, 2 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 210.4 miles (400 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 80),

Stage 2 (Ends on Lap 180), Final Stage (Ends on Lap 400)

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: NFPA 250

The Place: Martinsville Speedway

Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, March 28

The Time: 3:30 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 2:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 131.5 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),

Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 250)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Black’s Tire 200

The Place: Rockingham Speedway

Track Length: 0.94 Mile Asphalt Oval

The Date: Friday, April 3

The Time: 4:30 p.m. ET

The Purse: $839,700

TV: FS1, 4:30 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 188 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)