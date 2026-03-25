This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: Cook Out 400
The Place: Martinsville Speedway
Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, March 29
The Time: 3:30 p.m. ET
The Purse: $11,233,037
TV: FS1 & FOX Deportes, 2 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 210.4 miles (400 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 80),
Stage 2 (Ends on Lap 180), Final Stage (Ends on Lap 400)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Next Race: NFPA 250
The Place: Martinsville Speedway
Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, March 28
The Time: 3:30 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 2:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 131.5 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),
Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 250)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Black’s Tire 200
The Place: Rockingham Speedway
Track Length: 0.94 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday, April 3
The Time: 4:30 p.m. ET
The Purse: $839,700
TV: FS1, 4:30 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 188 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)