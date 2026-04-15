This Week in NASCAR

NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series

Next Race: AdventHealth 400

The Place: Kansas Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, April 19

The Time: 2 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: FOX, 1 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 400.5 miles (267 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 80),

Stage 2 (Ends on Lap 165), Final Stage (Ends on Lap 267)

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: Kansas Lottery 300

The Place: Kansas Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, April 18

The Time: 7 p.m. ET

The Purse: $1,753,590

TV: CW, 6:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 300 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: SpeedyCash.com 250

The Place: Texas Motor Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, May 1

The Time: 8 p.m. ET

The Purse: $789,700

TV: FS1, 8 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 250.5 miles (134 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 40),

Stage 2 (Ends on Lap 80), Final Stage (Ends on Lap 167)