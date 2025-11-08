Week 11 High School Football Scores

GW Danville 50, Magna Vista 49

Patrick Henry 35, Blacksburg 14

Salem 59, Christiansburg 36

EC Glass 23, Brookville 20

Heritage 20, Jefferson Forest 14

Lord Botetourt 28, Northside 21

Glenvar 24, Floyd County 6

Auburn 1, Galax 0 (Forfeit)

Grayson County 35, Fort Chiswell 0

Giles 53, George Wythe 20

Narrows 48, Bath County 7

Pulaski County 68, Hidden Valley 6

Carroll County 35, James River 25

William Byrd 51, Staunton River 12

William Fleming 26, Franklin County 7

Radford 41, Martinsville 12

 