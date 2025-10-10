Week 7 High School Football Schedule
Blacksburg 43, Hidden Valley 0
Salem 31, Cave Spring 28
Liberty Christian 42, E.C. Glass 3
Lord Botetourt 26, Franklin County 14
William Byrd 14, Northside 7
William Fleming 33, Staunton River 14
GW Danville 35, Bassett 0
Patrick Henry 48, Christiansburg 14
Graham 56, Pulaski County 10
Floyd 25, Martinsville 14
Glenvar 42, James River 0
Radford 16, Patrick County 7
Northwood 34, Auburn 24
Fort Chiswell 49, Galax 19
George Wythe 28, Grayson County 26
Craig County 44, East Mont 6
Narrows 28, Parry McCluer 7