Week 7 High School Football Schedule

FootballC1002Blacksburg 43, Hidden Valley 0

Salem 31, Cave Spring 28

Liberty Christian 42, E.C. Glass 3

Lord Botetourt 26, Franklin County 14

William Byrd 14, Northside 7

William Fleming 33, Staunton River 14

GW Danville 35, Bassett 0

Salem 31, Cave Spring 28

Patrick Henry 48, Christiansburg 14

Graham 56, Pulaski County 10

Floyd 25, Martinsville 14

Glenvar 42, James River 0

Radford 16, Patrick County 7

Northwood 34, Auburn 24

Fort Chiswell 49, Galax 19

George Wythe 28, Grayson County 26

Craig County 44, East Mont 6

Narrows 28, Parry McCluer 7