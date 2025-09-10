NASCAR This Week

NASCAR logo e1749661314199NASCAR Cup Series

Next Race: Bass Pro Shops Night Race

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Saturday, September 13

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $10,447,135

TV: USA, 7 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 266.5 miles (500 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 125),

Stage 2 (Ends on Lap 250), Final Stage (Ends on Lap 500)

 

NASCAR Xfinity Series

Next Race: Food City 300

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Friday, September 12

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 7 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 159.9 miles (300 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 85),

Stage 2 (Ends on Lap 170), Final Stage (Ends on Lap 300)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: UNOH 250 presented by Ohio Logistics

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Thursday, September 11

The Time: 8 p.m. ET

The Purse: $782,900

TV: FS1, 8 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 133.25 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 65),

Stage 2 (Ends on Lap 130), Final Stage (Ends on Lap 250)