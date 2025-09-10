NASCAR This Week
NASCAR Cup Series
Next Race: Bass Pro Shops Night Race
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Saturday, September 13
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $10,447,135
TV: USA, 7 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 266.5 miles (500 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 125),
Stage 2 (Ends on Lap 250), Final Stage (Ends on Lap 500)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: Food City 300
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Friday, September 12
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 159.9 miles (300 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 85),
Stage 2 (Ends on Lap 170), Final Stage (Ends on Lap 300)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: UNOH 250 presented by Ohio Logistics
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Thursday, September 11
The Time: 8 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FS1, 8 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 133.25 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 65),
Stage 2 (Ends on Lap 130), Final Stage (Ends on Lap 250)