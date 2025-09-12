PCHS Sports Schedule

cougar pawMonday 09/15/25
Volleyball: Staunton River @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Golf: @ Hunting Hills  1 pm
Tuesday 09/16/25
Volleyball: Hidden Valley @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Wednesday 09/17/25
Golf: @ River Course  1 pm
Cross Country: @ Fort Chiswell  4:30 pm
Thursday 09/18/25
JV Football: Pulaski Co. @ Staunton River  6 pm
Volleyball: Pulaski Co. @ Patrick Henry  JV @ 5:30, Varsity to Follow
JV Golf: @ Auburn Hills  4 pm
Friday 09/19/25
Varsity Football: Staunton River @ Pulaski Co.  7 pm  **Pulaski Co. Rec. Night**
Saturday 09/20/25
Competition Cheer: @ Northside  11 am
Cross Country: @ Alleghany  10 am

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School