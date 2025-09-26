PCHS Sports Schedule

cougar pawMonday 09/29/25
Volleyball: Pulaski Co. @ Northside  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Tuesday 09/30/25
Volleyball: Salem @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Wednesday 10/01/25
Golf: @ Old Mill  2 pm
Thursday 10/02/25
JV Football: Christiansburg @ Pulaski Co.  6 pm
Volleyball: Pulaski Co. @ Cave Spring  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 10/03/25
Varsity Football: Pulaski Co. @ Christiansburg  7 pm
Saturday 10/04/25
Competition Cheer: @ Glenvar
Cross Country: @ Green Hill Park (Salem)  10 am
Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School