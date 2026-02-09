PCHS Sports Schedule

cougar pawMonday 02/09/26
Girls Basketball: Floyd Co. @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Region Swim: @ Christiansburg Aquatic Center  6 pm
Tuesday 02/10/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Salem  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Salem @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Thursday 02/12/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Lord Botetourt  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Pulaski Co. @ Magna Vista  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 02/13/26
Boys Basketball: Hidden Valley @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Sunday 02/15/26
Girls Wrestling: Zone 4 State Qualifier @ Franklin Co.  1:30 pm  (Day 1)

