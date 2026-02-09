PCHS Sports Schedule
Monday 02/09/26
Girls Basketball: Floyd Co. @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Region Swim: @ Christiansburg Aquatic Center 6 pm
Tuesday 02/10/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Salem JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Salem @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Thursday 02/12/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Lord Botetourt JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Pulaski Co. @ Magna Vista JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 02/13/26
Boys Basketball: Hidden Valley @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Pulaski Co. @ Hidden Valley JV @ 5:30, Varsity to Follow
Sunday 02/15/26
Girls Wrestling: Zone 4 State Qualifier @ Franklin Co. 1:30 pm (Day 1)
—
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School