PCHS Sports Schedule
Tuesday 05/12/26
Varsity Baseball: C’burg @ Pulaski Co. 5 pm *@ Calfee Park*
JV Baseball: Pulaski Co. @ C’burg 6 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ C’burg 6 pm
JV Softball: C’burg @ Pulaski Co. 5 pm
Boys Soccer: C’burg @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Pulaski Co. @ C’burg 6 pm
Girls Tennis: Pulaski Co. @ C’burg 4:30 pm
Wednesday 05/13/26
Boys Soccer: Patrick Henry @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Salem 4:30 pm
Track & Field: @ Abingdon 4 pm
Thursday 05/14/26
Sports Physical Day: PCHS CTE Building 3:20 pm
Friday 05/15/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Salem 5:30 pm *@ Kiwanis Field*
JV Baseball: Salem @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Softball: Salem @ Pulaski Co. 5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Salem 5 pm *@ Moyer Sports Complex*
Boys Soccer: Pulaski Co. @ Salem JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Salem @ Pulaski Co. 6 pm
Girls Tennis: Salem @ Pulaski Co. 4:30 pm
Saturday 05/16/26
Track & Field: @ Staunton River 9:30 am
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School