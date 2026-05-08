PCHS Sports Schedule

Tuesday 05/12/26
Varsity Baseball: C’burg @ Pulaski Co.  5 pm    *@ Calfee Park*
JV Baseball:  Pulaski Co. @ C’burg  6 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ C’burg  6 pm
JV Softball: C’burg @ Pulaski Co.  5 pm
Boys Soccer: C’burg @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Pulaski Co. @ C’burg  6 pm
Girls Tennis: Pulaski Co. @ C’burg  4:30 pm
Wednesday 05/13/26
Boys Soccer: Patrick Henry @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Salem  4:30 pm
Track & Field: @ Abingdon  4 pm
Thursday 05/14/26
Sports Physical Day: PCHS CTE Building  3:20 pm
Friday 05/15/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Salem  5:30 pm    *@ Kiwanis Field*
JV Baseball: Salem @ Pulaski Co.  5 pm
Varsity Softball: Salem @ Pulaski Co.  5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Salem  5 pm     *@ Moyer Sports Complex*
Boys Soccer: Pulaski Co. @ Salem  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Salem @ Pulaski Co.  6 pm
Girls Tennis: Salem @ Pulaski Co.  4:30 pm
Saturday 05/16/26
Track & Field: @ Staunton River  9:30 am

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School