This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: Coke Zero Sugar 400
The Place: Daytona International Speedway
Track Length: 2.5 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, August 23
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $9,797,935
TV: NBC, 7 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 400 miles (160 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 35),
Stage 2 (Ends on Lap 95), Final Stage (Ends on Lap 160)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: Wawa 250 Powered by Coca-Cola
The Place: Daytona International Speedway
Track Length: 2.5 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday, August 22
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 250 miles (100 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 30),
Stage 2 (Ends on Lap 60), Final Stage (Ends on Lap 100)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Sober or Slammer 200
The Place: Darlington Raceway
Track Length: 1.366 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, August 30
The Time: 12 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FS1, 12 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 200.8 miles (147 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 147)