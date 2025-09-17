This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: Mobil 1 301
The Place: New Hampshire Motor Speedway
Track Length: 1.058 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, September 21
The Time: 2 p.m. ET
The Purse: $9,797,935
TV: USA, 1:30 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 318.46 miles (301 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 70),
Stage 2 (Ends on Lap 185), Final Stage (Ends on Lap 301)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: Kansas Lottery 300
The Place: Kansas Speedway
Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, September 27
The Time: 4 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 3:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 300 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Team EJP 175
The Place: New Hampshire Motor Speedway
Track Length: 1.058 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, September 20
The Time: 12 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FS1, 12 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 185.15 miles (175 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 55),
Stage 2 (Ends on Lap 110), Final Stage (Ends on Lap 175)