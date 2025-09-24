This Week in NASCAR

NASCAR logo e1749661314199NASCAR Cup Series

Next Race: Hollywood Casino 400 Presented ESPN BET

The Place: Kansas Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, September 28

The Time: 3 p.m. ET

The Purse: $9,797,935

TV: USA, 2:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 400.5 miles (267 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 80),

Stage 2 (Ends on Lap 165), Final Stage (Ends on Lap 267)

 

NASCAR Xfinity Series

Next Race: Kansas Lottery 300

The Place: Kansas Speedway

Track Length: 1.5 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, September 27

The Time: 4 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 3:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 300 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: ROVAL Fall NCTS Race

The Place: Charlotte Motor Speedway Road Course

Track Length: 2.32 Mile Asphalt Road Course

The Date: Friday. October 3

The Time: 3:30 p.m. ET

The Purse: $782,900

TV: FS1, 3:30 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 152.76 miles (67 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 20),

Stage 2 (Ends on Lap 40), Final Stage (Ends on Lap 67)