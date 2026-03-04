This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: Straight Talk Wireless 500
The Place: Phoenix Raceway
Track Length: 1 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, March 8
The Time: 3:30 p.m. ET
The Purse: $11,233,037
TV: FS1, 3 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 312 miles (312 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),
Stage 2 (Ends on Lap 185), Final Stage (Ends on Lap 312)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Next Race: GOVX 200
The Place: Phoenix Raceway
Track Length: 1 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, March 7
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,653,590
TV: CW, 6:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 200 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Buckle Up South Carolina 200
The Place: Darlington Raceway
Track Length: 1.366 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday, March 20
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $839,700
TV: FS1, 7:30 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 200.8 miles (147 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 147)