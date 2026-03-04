This Week in NASCAR

NASCAR Cup Series

Next Race: Straight Talk Wireless 500

The Place: Phoenix Raceway

Track Length: 1 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, March 8

The Time: 3:30 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: FS1, 3 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 312 miles (312 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),

Stage 2 (Ends on Lap 185), Final Stage (Ends on Lap 312)

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: GOVX 200

The Place: Phoenix Raceway

Track Length: 1 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, March 7

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,653,590

TV: CW, 6:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 200 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Buckle Up South Carolina 200

The Place: Darlington Raceway

Track Length: 1.366 Mile Asphalt Oval

The Date: Friday, March 20

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $839,700

TV: FS1, 7:30 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 200.8 miles (147 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 147)