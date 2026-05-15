PCHS Sports Schedule
Monday 05/18/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Christiansburg 6 pm
Tuesday 05/19/26
Varsity Baseball: Patrick Henry @ Pulaski Co. 5 pm
JV Baseball: Pulaski Co. @ Patrick Henry 5 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Patrick Henry 5 pm
JV Softball: Patrick Henry @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Girls Soccer: Pulaski Co. @ Patrick Henry 6 pm
Boys Tennis: Patrick Henry @ Pulaski Co. 4:30 pm
Girls Tennis: Pulaski Co. @ Patrick Henry 4:30 pm
Wednesday 05/20/26
Boys Tennis: Hidden Valley @ Pulaski Co. 4:30 pm
Thursday 05/21/26
Varsity Baseball: Carroll Co. @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Softball: RRD Championship TBD
Friday 05/22/26
PCHS Graduation: Dobson Stadium 8 pm
Saturday 05/23/26
Region Team Tennis: TBD
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School