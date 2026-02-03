475 NRCC students named to fall 2025 President’s and Dean’s Lists

In recognition of their academic excellence during the fall 2025 semester, 475 New River Community College students have been placed on the President’s List and Dean’s List. Certificates will be mailed to the recipients in the coming weeks. Dual enrollment students on either list will be announced after the spring semester.

To be placed on the President’s List, a student must have completed 12 college-level semester hours or more, attained a grade point average of 3.5 for any one semester, and earned a minimum of 20 semester hours at NRCC.

Dean’s List requirements include 12 college-level semester hours of credit or more and a grade point average of 3.2 for any one semester.

Those named to the President’s List are: Bishoy Abdelsayed; Gabriel Adams; Swati Aggarwal; Megan Akers; River Alexander; Graham Alley; Ibraheem Alsmadi; Lisa Altizer; Osman Amaya-Aguilar; Nora Anderson; Ryan Ankrum; Alaina Antcliff; Lindsey Apisa; Jonah Arnold; Spencer Averett; Zander Ayers; Chevy Bailey; Joseph Baines; Laura Baker; Daniel Bandera; Jessica Bane; Amanda Banks; Anabel Barry; Zachary Baxter; Christopher Bears; Gary Bears; Ian Bears; Isabella Bennett; John Biggs, Jr.; Lydia Biviano; Melony Blankenship; Rachel Blankenship; Tristan Bowden; Lajae Bradley; Sydney Bradley; Stephen Brookman; Madisyn Brown; Toni Brown; Tyler Brown; Gin Brunson; Munich Bruschz do Nascimento; Alyson Bryant; Ethan Bulls; Lance Burnett; Olivia Burton; Sarah Burton; Gabriel Caldwell; Kasey Caldwell; Grace Cameron; Jonathan Campbell; Logan Camper; Kendall Carpenter; Monique Carr; Peyton Carter; Edwars Casique; Cesar Castro-Johnson; Brandon Chaney; Azalee Chase; Holly Chase; Skyler Clark; Ainsley Clubb; Madison Cole; Novambressa Collier; Alyssa Collins; Eisen Colon-Arroyo; Ayden Conley; Joshua Conner; James Copeland; Matthew Corcoran; Aiden Cox; Roland Crickenberger; Kira Crockett; Hannah Dalton; Emily Davis; Katelynn Davis; Clemente Delgado; Molly Dempsey; Angel Doss; Lily Dowd; Juana Duarte; Samuel Duncan; Jessica Dunn; Leah Edmondson; Ryan Epperly; Jennifer Estes; Katelyn Farley; Ava Feit; Harmony Fentress; Max Fessenden; Luke Fithian; Jordan Fizzano; Letitia Fox; Paulina Franco; Ashley Frost; Seth Gautier; Lorelei Gerow; Alessandra Giamberardino; Jeremy Gilmore; Trinity Golladay; Isabella Gore; Cassidy Goumenis; John Graves; Asher Greenough; Nathan Haga; Delaney Hale; Mitchell Hale; Parker Hanshew; Gentry Harding; Jacob Hardwick; Kelsey Harless; Jeremy Harstine; Benjamin Hendricks; Joshua Hill; Jude Hitzelberger; Monica Hitzelberger; Brandon Holbrook; Caleb Holland; Breanna Hollins; Joseph Hollins; Cole Howard; Hunter Howard; Jax Hudson; Gabriel Huff; William Jarvis; Moses Johnsen; Jessica Johnson; Alexandria Johnson; Jacob Johnson; Sarah Jones; Louis Juidici; Brandon Karas; Brodie King; Miranda Kirk; Lydia Kiser; Jesse Kline; Garrett Knick; Caleb Knoll; Stefan Knott; Kevin Lam, Jr.; Jaden Lawson; Mia Leahy; Hannah Lester; Whitney Lewis; Rachel Light; Brenden Lineberry; Kennedi Linkous; Samantha Linkous; Ryan Litos; Alexander Mann; Caitlyn Manning; Jeremy Marcus; Colton Marshall; Flint Martin; Landon Martin; Layla Martin; Sharmeta Martin; Zachary McGlothlin; Jason McIrvin; Alaina Meadows; Sandra Mendez-Hernandez; Asher Mercier; Richard Miller; Kelly Mills; Bianca Monika; Oliver Mook; Jessica Moreno Torres; Addison Moye; Jade Musick; Grace Myers; James Nelson; Olivia Nepper; Alexa Neumann; Andrew Newberry; Morgan Nolen; Reese Nolen; Isabelle Nunn; Hunter Orey; Edgar Ortiz Rios; Gavin Osborne; Madelyn Owen; Shane Owen; Hunter Owens; Ansh Patel; Rishi Patel; Grace Patterson; Ashton Paul; Frank Peng; Brogan Pennington; Nicholas Penny; Sydney Phibbs; Paul Pitzer, Jr.; Holly Plaugher; Jaden Porter; Alex Potters; Hannah Pratt; Jocelyn Prochaska; Delia Provenzano; Austin Purcell; Chandra Puryear; Orie Quesenberry; Sadie Quesenberry; Ethan Ratcliffe; Abigail Redden; Alexandra Redden; Elizabeth Reed; Gracyn Reilly; Dominic Rescigno, Jr.; Grace Rich; Austin Richards; Charlotte Richards; Cherise Riley; Sarah Roberson; Logan Roberts; Crystal Robertson; Sophie Roethlisberger; Sam Roman; Destiny Rorrer; Boston Rosborough; Jacob Rupe; Sheffin Sam; Jonie Sarver; Nathaniel Sarver; Zoe Sarver; Adan Shaw; Tracie Shumate; Robert Singleton; Evan Skinner; Danelle Slaughter; Austin Smith; Cassie Smith; Drew Smith; Jacob Smith; Vanessa Smith; Emma Snyder; Macy Sowell; Datria Spennacchio-Parker; Marley Spennacchio-Parker; Eli Spraker; Unika Stallings; Andrea Stowers; Bennett Surface; Camden Sutphin; Garrett Sutphin; Nathan Teaters; Sarah Thompson; Gabriel Tibbs; Ethan Tickle; Sage Tiemeyer; Michael Tingler; Ella Tolbert; Alexander Turner; Sarah Underwood; Samuel Vaden; Salome Valdes Mendoza; Gabriel Vaughan; Jason Vaughn; Colin Vice; Jacob Walters; Ying Wang; Raelynn Watson; Rosalind Weeks; Ryan Wesdock; Lukas Wheeler; Elizabeth Williams; Kelsey Wingfield; Katherine Womack; Kaylee Wood; Jared Wynn; Drew Yopp; Salma Yousufzai; Samuel Yu; Natasha Yuvanavattana; Katheryn Zander; and Emanuel Zarate.

Those named to the Dean’s List are: Bernadette Abadias; Connor Adams; Destiny Adams; Azizgul Ahmadi; Johana Argueta; Jordan Atwell-Purcell; Raymond Bailey, Jr.; Toni Baldwin; Pedro Bernardino; Benjamin Bianchi; Ashlyn Bibb-Johnson; Alyssa Bishop; Kingston Bland; Tavian Blythe; Oliver Boughner; Chelsea Boykins; Charles Brenneman; Nicole Buckner; Alicia Burby; Joel Burchett; Braden Burrus; Sara Campbell; Julio Candelario, Jr.; Madisyn Carder; Allen Castaneda; Wyatt Caudell; Lilia Chaffee; Jesus Chavez-Manjarrez; Isabelle Cleland; Vanessa Cline; Kelly Collis; Katie Combs; Cecilia Conner; Adelina Coronado Barbee; William Covey; Chelsea Cox; Anna Craighead; Brandi Cregger; Chandler Dalton; Caden Darnell; Haylei Daugherty; Nathan Deas; Ryan Dejohn; Harley Delorie; Fjolla Demiri; Ellen Dobbins; Maxwell Doss; Hadleigh Doyle; Tyler Duke; Sean Duncan; Dylan Farmer; Liam Farmer; M’kayla Ferrell; Jeremiah Finney; Paul Fonner; Laura Foretich; Paige Foster; Garrison Franco; Gavin Frost; Marcus Gallagher; John Ghra; Simon Gibson; Tupper Gillie, Jr.; Manish Giri; David Goad; Javier Gomez Montanez; Reed Guess; Taylor Gutierrez; Phillip Hale, Jr.; Natalie Hall; Kylene Hamblin; Ashley Hardin; Emily Hardin; Stephanie Harris; Chris Hay; Thomas Head; Jamie Henley, Sr.; Jacob Henry; Logan Hensley; Jean Baptiste Hester-Dorbe; Andrew Hicks; Katelyn Hines; Jared Hobbs; Allie Hockett; Gehrig Hodges; Patrick Holder; Macy Honaker; Jonathan Howlett; Samira Grace Ismatov; Shawn Isom; Rylee Johnsey; Matthew Johnson; Brett Jones; Tanner Jones; Samantha Kapalka; Rhett Keffer; Nathan Kellogg; Lakota Kennedy; Benjamin Kimzey; Benjamin King; Poetry Kirk; Valerie Kirkpatrick; Valerie Knapp; Aynsley Krum; Taliah Lark; Whitney Lester; Heather Lieggi; Andrew Lineberry; Hannah Livingstone; Nguyen Cat Tuong Lo; Eli Long; Michael Lowry; Katie Lytton; Sheyenne Mabe; Alexander Maldonado; Chitraputhran Malhotra; Sarah Martin; Isaiah Maxwell; Hunter Mays; Laney McCarter; Neal McLeod; Clara McMahon; Ayden Mcphee; Alayna Michael; Zaiden Morris; Sarah Myers; Elijah Nechayev; Bryson Nester; Hailey Neumann; Dylan Odom; Ash Olmstead; Justin Osborne; Spirit Palmer; Logan Panther; Myasia Pareno; Cody Pennington; Jordan Perfater; Abigail Perkins; Natalie Phillips; Sylas Phillips; Kayla Poff; Brooke Powell; Tahj Pryor; Thomas Purvis; Makenzie Quesenberry; William Radford; Christian Ramirez; Mariah Reed; Dominic Resto; James Rich; Justin Ridpath; Max Riley; Savannah Roberson; Gavin Roberts; Avery Robins; Jaydyn Sams; Isabela Sanchez Zapata; Zoe Schombert; Gavin Sebring; Tessa Shaffer; Travis Sheets; Dalton Shelor; Lynn Sleem; Samia Sleem; Kathleen Smith; Whitney Smith; Dylan Snider; Mia Speed; Alexia Spencer; Nathan Starr; David Stevens; Issac Stiltner; Naomi Strange; Leda Stubbs; William Swinney; William Tanner; Candice Taylor; Graham Taylor; Emma Terry; Giavonna Thrasher-Gill; Shiyu Tian; Jaime Torres Lugo; Natalie Tuck; Geo Tucker; Jacob Umberger; Jileane Umberger; Aidan Uttich; Leah Vance; Jasmine Villegas; Nicolas Wagner; Audrey Wall; Alvin Ward, II; Judith Weber; Gavin West; Elisha Wilkin; Drake Wilson; Luke Wilson; Austin Wright; and Haylea Wright.