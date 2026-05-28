Matchups Released for 2026-27 ACC Men’s Basketball Conference Schedule

ACC logoCHARLOTTE, N.C. (theACC.com) – The Atlantic Coast Conference today announced the matchups of the league’s 18-game men’s basketball schedule for the 2026-27 season.

The 18-game schedule features teams starting league play in late December and ending on the first Saturday of March. Each team will play one primary partner both home and away, as well as one variable partner home and away. The variable partner will be determined each season. Teams will play one game, home or away, against 14 of the remaining 15 teams annually.

Primary Partners:

Boston College-Notre Dame

Clemson-Georgia Tech

California-Stanford

Duke-North Carolina

Florida State-Miami

Louisville-SMU

NC State-Wake Forest

Pitt-Syracuse

Virginia Tech-Virginia

 

Variable Partners for 2026-27 Season:

Boston College-Virginia Tech

California-NC State

Clemson-Florida State

Duke-Virginia

Georgia Tech-SMU

Louisville-North Carolina

Miami-Pitt

Notre Dame-Wake Forest

Stanford-Syracuse

The full conference schedule, including dates, times and television designations, will be announced in September.

 

Boston College

Notre Dame/at Notre Dame

Virginia Tech/at Virginia Tech

 

Clemson

Duke

Florida State

Georgia Tech

Louisville

North Carolina

SMU

at California

at NC State

at Pitt

at Stanford

at Syracuse

at Virginia

at Wake Forest

 

California

Stanford/at Stanford

NC State/at NC State

Boston College

Florida State

Miami

Syracuse

Virginia

Virginia Tech

Wake Forest

at Clemson

at Duke

at Louisville

at North Carolina

at Notre Dame

at Pitt

at SMU

Clemson

Georgia Tech/at Georgia Tech

Florida State/at Florida State

California

Duke

Notre Dame

Stanford

Syracuse

Virginia

Wake Forest

at Boston College

at Louisville

at Miami

at NC State

at Pitt

at SMU

at Virginia Tech

 

Duke

North Carolina/at North Carolina

Virginia/at Virginia

California

Florida State

Miami

NC State

Notre Dame

Pitt

Stanford

at Boston College

at Clemson

at Georgia Tech

at Louisville

at SMU

at Syracuse

at Wake Forest

 

Florida State

Miami/at Miami

Clemson/at Clemson

Georgia Tech

Louisville

North Carolina

Notre Dame

Pitt

Syracuse

Virginia Tech

at Boston College

at California

at Duke

at NC State

at Stanford

at Virginia

at Wake Forest

 

Georgia Tech

Clemson/at Clemson

SMU/at SMU

Duke

Louisville

Miami

NC State

Notre Dame

Stanford

Virginia Tech

at Boston College

at Florida State

at North Carolina

at Pitt

at Syracuse

at Virginia

at Wake Forest

 

Louisville

SMU/at SMU

North Carolina/at North Carolina

California

Clemson

Duke

Miami

Pitt

Stanford

Wake Forest

at Boston College

at Florida State

at Georgia Tech

at NC State

at Syracuse

at Virginia

at Virginia Tech

 

Miami

Florida State/at Florida State

Pitt/at Pitt

Clemson

NC State

Notre Dame

SMU

Syracuse

Virginia

Wake Forest

at California

at Duke

at Georgia Tech

at Louisville

at North Carolina

at Stanford

at Virginia Tech

 

North Carolina

Duke/at Duke

Louisville/at Louisville

California

Georgia Tech

Miami

NC State

SMU

Stanford

Virginia

at Boston College

at Florida State

at Notre Dame

at Pitt

at Syracuse

at Virginia Tech

at Wake Forest

 

NC State

Wake Forest/at Wake Forest

California/at California

Boston College

Clemson

Florida State

Louisville

Notre Dame

Pitt

SMU

at Duke

at Georgia Tech

at Miami

at North Carolina

at Stanford

at Virginia

at Virginia Tech

 

Notre Dame

Boston College/at Boston College

Wake Forest/at Wake Forest

California

North Carolina

Pitt

SMU

Stanford

Syracuse

Virginia Tech

at Clemson

at Duke

at Florida State

at Georgia Tech

at Miami

at NC State

at Virginia

 

Pitt

Syracuse/at Syracuse

Miami/at Miami

Boston College

California

Clemson

Georgia Tech

North Carolina

Virginia

Virginia Tech

at Duke

at Florida State

at Louisville

at NC State

at Notre Dame

at SMU

at Wake Forest

 

SMU

Louisville/at Louisville

Georgia Tech/at Georgia Tech

California

Clemson

Duke

Pitt

Stanford

Syracuse

Wake Forest

at Boston College

at Miami

at North Carolina

at NC State

at Notre Dame

at Virginia

at Virginia Tech

 

Stanford

California/at California

Syracuse/at Syracuse

Boston College

Florida State

Miami

NC State

Virginia

Virginia Tech

Wake Forest

at Clemson

at Duke

at Georgia Tech

at Louisville

at North Carolina

at Notre Dame

at SMU

 

Syracuse

Pitt/at Pitt

Stanford/at Stanford

Boston College

Duke

Georgia Tech

Louisville

North Carolina

Virginia

Wake Forest

at California

at Clemson

at Florida State

at Miami

at Notre Dame

at SMU

at Virginia Tech

 

Virginia

Virginia Tech/at Virginia Tech

Duke/at Duke

Boston College

Florida State

Georgia Tech

Louisville

NC State

Notre Dame

SMU

at California

at Clemson

at Miami

at North Carolina

at Pitt

at Stanford

at Syracuse

 

Virginia Tech

Virginia/at Virginia

Boston College/at Boston College

Clemson

Louisville

Miami

North Carolina

NC State

SMU

Syracuse

at California

at Florida State

at Georgia Tech

at Notre Dame

at Pitt

at Stanford

at Wake Forest

 

Wake Forest

NC State/at NC State

Notre Dame/at Notre Dame

Boston College

Duke

Florida State

Georgia Tech

North Carolina

Pitt

Virginia Tech

at California

at Clemson

at Louisville

at Miami

at SMU

at Stanford

at Syracuse