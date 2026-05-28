Matchups Released for 2026-27 ACC Men’s Basketball Conference Schedule
CHARLOTTE, N.C. (theACC.com) – The Atlantic Coast Conference today announced the matchups of the league’s 18-game men’s basketball schedule for the 2026-27 season.
The 18-game schedule features teams starting league play in late December and ending on the first Saturday of March. Each team will play one primary partner both home and away, as well as one variable partner home and away. The variable partner will be determined each season. Teams will play one game, home or away, against 14 of the remaining 15 teams annually.
Primary Partners:
Boston College-Notre Dame
Clemson-Georgia Tech
California-Stanford
Duke-North Carolina
Florida State-Miami
Louisville-SMU
NC State-Wake Forest
Pitt-Syracuse
Virginia Tech-Virginia
Variable Partners for 2026-27 Season:
Boston College-Virginia Tech
California-NC State
Clemson-Florida State
Duke-Virginia
Georgia Tech-SMU
Louisville-North Carolina
Miami-Pitt
Notre Dame-Wake Forest
Stanford-Syracuse
The full conference schedule, including dates, times and television designations, will be announced in September.
Boston College
Notre Dame/at Notre Dame
Virginia Tech/at Virginia Tech
Clemson
Duke
Florida State
Georgia Tech
Louisville
North Carolina
SMU
at California
at NC State
at Pitt
at Stanford
at Syracuse
at Virginia
at Wake Forest
California
Stanford/at Stanford
NC State/at NC State
Boston College
Florida State
Miami
Syracuse
Virginia
Virginia Tech
Wake Forest
at Clemson
at Duke
at Louisville
at North Carolina
at Notre Dame
at Pitt
at SMU
Clemson
Georgia Tech/at Georgia Tech
Florida State/at Florida State
California
Duke
Notre Dame
Stanford
Syracuse
Virginia
Wake Forest
at Boston College
at Louisville
at Miami
at NC State
at Pitt
at SMU
at Virginia Tech
Duke
North Carolina/at North Carolina
Virginia/at Virginia
California
Florida State
Miami
NC State
Notre Dame
Pitt
Stanford
at Boston College
at Clemson
at Georgia Tech
at Louisville
at SMU
at Syracuse
at Wake Forest
Florida State
Miami/at Miami
Clemson/at Clemson
Georgia Tech
Louisville
North Carolina
Notre Dame
Pitt
Syracuse
Virginia Tech
at Boston College
at California
at Duke
at NC State
at Stanford
at Virginia
at Wake Forest
Georgia Tech
Clemson/at Clemson
SMU/at SMU
Duke
Louisville
Miami
NC State
Notre Dame
Stanford
Virginia Tech
at Boston College
at Florida State
at North Carolina
at Pitt
at Syracuse
at Virginia
at Wake Forest
Louisville
SMU/at SMU
North Carolina/at North Carolina
California
Clemson
Duke
Miami
Pitt
Stanford
Wake Forest
at Boston College
at Florida State
at Georgia Tech
at NC State
at Syracuse
at Virginia
at Virginia Tech
Miami
Florida State/at Florida State
Pitt/at Pitt
Clemson
NC State
Notre Dame
SMU
Syracuse
Virginia
Wake Forest
at California
at Duke
at Georgia Tech
at Louisville
at North Carolina
at Stanford
at Virginia Tech
North Carolina
Duke/at Duke
Louisville/at Louisville
California
Georgia Tech
Miami
NC State
SMU
Stanford
Virginia
at Boston College
at Florida State
at Notre Dame
at Pitt
at Syracuse
at Virginia Tech
at Wake Forest
NC State
Wake Forest/at Wake Forest
California/at California
Boston College
Clemson
Florida State
Louisville
Notre Dame
Pitt
SMU
at Duke
at Georgia Tech
at Miami
at North Carolina
at Stanford
at Virginia
at Virginia Tech
Notre Dame
Boston College/at Boston College
Wake Forest/at Wake Forest
California
North Carolina
Pitt
SMU
Stanford
Syracuse
Virginia Tech
at Clemson
at Duke
at Florida State
at Georgia Tech
at Miami
at NC State
at Virginia
Pitt
Syracuse/at Syracuse
Miami/at Miami
Boston College
California
Clemson
Georgia Tech
North Carolina
Virginia
Virginia Tech
at Duke
at Florida State
at Louisville
at NC State
at Notre Dame
at SMU
at Wake Forest
SMU
Louisville/at Louisville
Georgia Tech/at Georgia Tech
California
Clemson
Duke
Pitt
Stanford
Syracuse
Wake Forest
at Boston College
at Miami
at North Carolina
at NC State
at Notre Dame
at Virginia
at Virginia Tech
Stanford
California/at California
Syracuse/at Syracuse
Boston College
Florida State
Miami
NC State
Virginia
Virginia Tech
Wake Forest
at Clemson
at Duke
at Georgia Tech
at Louisville
at North Carolina
at Notre Dame
at SMU
Syracuse
Pitt/at Pitt
Stanford/at Stanford
Boston College
Duke
Georgia Tech
Louisville
North Carolina
Virginia
Wake Forest
at California
at Clemson
at Florida State
at Miami
at Notre Dame
at SMU
at Virginia Tech
Virginia
Virginia Tech/at Virginia Tech
Duke/at Duke
Boston College
Florida State
Georgia Tech
Louisville
NC State
Notre Dame
SMU
at California
at Clemson
at Miami
at North Carolina
at Pitt
at Stanford
at Syracuse
Virginia Tech
Virginia/at Virginia
Boston College/at Boston College
Clemson
Louisville
Miami
North Carolina
NC State
SMU
Syracuse
at California
at Florida State
at Georgia Tech
at Notre Dame
at Pitt
at Stanford
at Wake Forest
Wake Forest
NC State/at NC State
Notre Dame/at Notre Dame
Boston College
Duke
Florida State
Georgia Tech
North Carolina
Pitt
Virginia Tech
at California
at Clemson
at Louisville
at Miami
at SMU
at Stanford
at Syracuse