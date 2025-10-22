NASCAR This Week

NASCAR logo e1749661314199NASCAR Cup Series

Next Race: Xfinity 500

The Place: Martinsville Speedway

Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, October 26

The Time: 2 p.m. ET

The Purse: $9,797,935

TV: NBC & Peacock, 1:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 263 miles (500 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 130),

Stage 2 (Ends on Lap 260), Final Stage (Ends on Lap 500)

 

NASCAR Xfinity Series

Next Race: IAA & Ritchie Bros. 250

The Place: Martinsville Speedway

Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, October 25

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 7 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 131.5 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),

Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 250)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Slim Jim 200

The Place: Martinsville Speedway

Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval

The Date: Friday. October 24

The Time: 6 p.m. ET

The Purse: $782,900

TV: FS1, 6 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 105.2 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 50),

Stage 2 (Ends on Lap 100), Final Stage (Ends on Lap 200)