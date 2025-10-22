NASCAR This Week
NASCAR Cup Series
Next Race: Xfinity 500
The Place: Martinsville Speedway
Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, October 26
The Time: 2 p.m. ET
The Purse: $9,797,935
TV: NBC & Peacock, 1:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 263 miles (500 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 130),
Stage 2 (Ends on Lap 260), Final Stage (Ends on Lap 500)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: IAA & Ritchie Bros. 250
The Place: Martinsville Speedway
Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, October 25
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 131.5 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),
Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 250)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Slim Jim 200
The Place: Martinsville Speedway
Track Length: 0.526 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday. October 24
The Time: 6 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FS1, 6 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 105.2 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 50),
Stage 2 (Ends on Lap 100), Final Stage (Ends on Lap 200)