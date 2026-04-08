NASCAR This Week
NASCAR Cup Series
Next Race: Food City 500
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Sunday, April 12
The Time: 3 p.m. ET
The Purse: $11,233,037
TV: FS1 & FOX Deportes, 2 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 266.5 miles (500 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 125),
Stage 2 (Ends on Lap 250), Final Stage (Ends on Lap 500)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Next Race: Suburban Propane 300
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Saturday, April 11
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,753,590
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 159.9 miles (300 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 85),
Stage 2 (Ends on Lap 170), Final Stage (Ends on Lap 300)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Tennessee Army National Guard 250
The Place: Bristol Motor Speedway
Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval
The Date: Friday, April 10
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $839,700
TV: FS1, 7:30 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 133.25 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 65),
Stage 2 (Ends on Lap 130), Final Stage (Ends on Lap 250)