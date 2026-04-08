NASCAR This Week

NASCAR Cup Series

Next Race: Food City 500

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Sunday, April 12

The Time: 3 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: FS1 & FOX Deportes, 2 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 266.5 miles (500 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 125),

Stage 2 (Ends on Lap 250), Final Stage (Ends on Lap 500)

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: Suburban Propane 300

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Saturday, April 11

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,753,590

TV: CW, 7 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 159.9 miles (300 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 85),

Stage 2 (Ends on Lap 170), Final Stage (Ends on Lap 300)

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Tennessee Army National Guard 250

The Place: Bristol Motor Speedway

Track Length: 0.533 Mile Concrete Oval

The Date: Friday, April 10

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $839,700

TV: FS1, 7:30 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 133.25 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 65),

Stage 2 (Ends on Lap 130), Final Stage (Ends on Lap 250)