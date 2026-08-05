NASCAR This Week

NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series

Next Race: Iowa Corn 350 Powered by Ethanol

The Place: Iowa Speedway

Track Length: 0.875 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, August 9

The Time: 3:30 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: USA Network, 3 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 306.25 miles (350 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 70),

Stage 2 (Ends on Lap 210), Final Stage (Ends on Lap 350)

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: Hy-Vee Perks 250

The Place: Iowa Speedway

Track Length: 0.875 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, August 8

The Time: 5 p.m. ET

The Purse: $1,661,806

TV: CW, 4:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 218.75 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),

Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 250)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: eero 250

The Place: Richmond Raceway

Track Length: 0.75 Mile Asphalt Oval

The Date: Friday, August 14

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $789,700

TV: FS1, 7:30 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 187.5 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 70),

Stage 2 (Ends on Lap 140), Final Stage (Ends on Lap 250)

 