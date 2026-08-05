NASCAR This Week
NASCAR Cup Series
Next Race: Iowa Corn 350 Powered by Ethanol
The Place: Iowa Speedway
Track Length: 0.875 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, August 9
The Time: 3:30 p.m. ET
The Purse: $11,233,037
TV: USA Network, 3 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 306.25 miles (350 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 70),
Stage 2 (Ends on Lap 210), Final Stage (Ends on Lap 350)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Next Race: Hy-Vee Perks 250
The Place: Iowa Speedway
Track Length: 0.875 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, August 8
The Time: 5 p.m. ET
The Purse: $1,661,806
TV: CW, 4:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 218.75 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),
Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 250)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: eero 250
The Place: Richmond Raceway
Track Length: 0.75 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday, August 14
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $789,700
TV: FS1, 7:30 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 187.5 miles (250 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 70),
Stage 2 (Ends on Lap 140), Final Stage (Ends on Lap 250)