PCHS Sports Schedule

Monday 11/25/24

Varsity Boys Basketball Scrimmage: George Wythe @ Pulaski Co. 5:30 pm (Court 1)

JV Boys Basketball Scrimmage: Fort Chiswell @ Pulaski Co. 5:30 pm (Court 2)

Girls Basketball Scrimmage: Pulaski Co. @ Floyd Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow

Tuesday 12/03/24

Girls Basketball: Pulaski Co. @ Carroll Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow

Wednesday 12/04/24

Boys Basketball: Floyd Co. @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow **Rec Night**

Friday 12/06/24

Boys Basketball: Pulaski Co. @ Carroll Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow

Girls Basketball: Magna Vista @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow

Wrestling: @ Hidden Valley 2 pm (Day 1)

Saturday 12/07/24

State One-Act Theater: @ Piedmont Community College Charlottesville, VA

Swim: @ Christiansburg Aquatic Center 11:30 pm

Indoor Track: @ Liberty University 9:30 am

Wrestling: @ Hidden Valley 10 am (Day 2)