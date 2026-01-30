PCHS Sports Schedule

cougars headMonday 02/02/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Abingdon  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Tuesday 02/03/26
Swim: @ Christiansburg Aquatic Center  6:30 pm
Wednesday 02/04/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Magna Vista @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Senior Athlete Signing Day Event: Little Theater  4 pm
Friday 02/06/26
Boys Basketball: Christiansburg @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Pulaski Co. @ Christiansburg  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Saturday 02/07/26
Region Wrestling: @ Staunton River  10 am
Region Girls Wrestling (Zone 4 Qualifier): @ Franklin Co.  10:30 am  (Day 1)
Indoor Track: @ Roanoke College  9 am
Sunday 02/08/26
Region Girls Wrestling (Zone 4 Qualifier): @ Franklin Co.  9:30 am  (Day 2)

