PCHS Sports Schedule
Monday 02/16/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Patrick Henry JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Basketball: Patrick Henry @ Pulaski Co. 6 pm
Region Girls Wrestling: Zone 4 Qualifier @ Franklin Co. 9:30 am (Day 2)
Wednesday 02/18/26
Spring Sports Coaches Meeting: Little Theater 3:30 pm
Thursday 02/19/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Hidden Valley JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Magna Vista @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 02/20/26
State Wrestling Tournament: @ Salem Civic Center 10 am (Day 1)
Saturday 02/21/26
Region Indoor Track: @ Roanoke College 9 am
State Wrestling Tournament: @ Salem Civic Center 9:30 am (Day 2)
Snowcoming Winter Dance: PCHS Gym 7 pm – 10 pm
—Scott VestAthletic & Activities DirectorPulaski County High School