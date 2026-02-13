PCHS Sports Schedule

cougars headMonday 02/16/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Patrick Henry  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Basketball: Patrick Henry @ Pulaski Co.  6 pm
Region Girls Wrestling: Zone 4 Qualifier @ Franklin Co.  9:30 am  (Day 2)
Wednesday 02/18/26
Spring Sports Coaches Meeting: Little Theater  3:30 pm
Thursday 02/19/26
Boys Basketball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Basketball: Magna Vista @ Pulaski Co.  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Friday 02/20/26
State Wrestling Tournament: @ Salem Civic Center  10 am  (Day 1)
Saturday 02/21/26
Region Indoor Track: @ Roanoke College  9 am
State Wrestling Tournament: @ Salem Civic Center  9:30 am  (Day 2)
Snowcoming Winter Dance: PCHS Gym  7 pm – 10 pm
Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School