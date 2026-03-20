PCHS Sports Schedule
Monday 03/23/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Graham 6 pm
Tuesday 03/24/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Floyd Co. 5 pm
JV Baseball: Floyd Co. @ Pulaski Co. 5 pm
Boys Soccer: Northside @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Soccer: Pulaski Co. @ George Wythe 5:30 pm
Boys Tennis: Wm Fleming @ Pulaski Co. 4:30 pm
Girls Tennis: Pulaski Co. @ Wm Fleming 4:30 pm
Wednesday 03/25/26
Girls Tennis: Pulaski Co. @ Carroll Co. 4:30 pm
Thursday 03/26/26
Faculty – Senior Basketball Game: Gymnasium 6:30 pm
Friday 03/27/26
Varsity Baseball: Carroll Co. @ Pulaski Co. 5 pm
JV Baseball: Pulaski Co. @ Carroll Co. 5 pm
Varsity Softball: Pulaski Co. @ Carroll Co. 7 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Carroll Co. 5 pm
Boys Soccer: Carroll Co. @ Pulaski Co. JV @ 5:30, Varsity to Follow
Girls Soccer: Pulaski Co. @ Carroll Co. 6 pm
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Carroll Co. 4:30 pm
Girls Tennis: Carroll Co. @ Pulaski Co. 4:30 pm
Saturday 03/28/26
Track & Field: @ Abingdon 10:30 pm
—
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School