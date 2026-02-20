PCHS Sports Schedules

cougars headMonday 02/23/26
First Day of Spring Sports Practice
Begin Spring Dead Period: No Fall or Winter Sports Activities
Tuesday 02/24/26
Region 3D Boys Basketball Tournament: Pulaski Co. @ Christiansburg  7 pm
Region 3D Girls Basketball Tournament: William Byrd @ Pulaski Co.  6 pm
Thursday 02/26/26
Region 3D Girls Basketball Semifinals: @ Northside HS
Friday 02/27/26
Region 3D Boys Basketball Semifinals: @ Northside HS

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School