PCHS Sports Schedules
Monday 02/23/26
First Day of Spring Sports Practice
Begin Spring Dead Period: No Fall or Winter Sports Activities
Tuesday 02/24/26
Region 3D Boys Basketball Tournament: Pulaski Co. @ Christiansburg 7 pm
Region 3D Girls Basketball Tournament: William Byrd @ Pulaski Co. 6 pm
Thursday 02/26/26
Region 3D Girls Basketball Semifinals: @ Northside HS
Friday 02/27/26
Region 3D Boys Basketball Semifinals: @ Northside HS
—
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School