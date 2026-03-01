Pulaski County meeting schedule for March

Tuesday, March 3, 2026, Pulaski County Sports Tourism and Entertainment Authority Board of Directors Meeting, Executive Conference Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the town of Pulaski, Virginia, 9 a.m. (Contact: Megan Bird, Clerk, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, mwbird@pulaskicounty.org).
Tuesday, March 10, 2026, Pulaski County Public Service Authority Board of Directors Meeting, Board Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia, 9 a.m. (Contact: Ashley Edmonds, Clerk, Pulaski County Public Service Authority, 143 Third Street, N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org) This Board is responsible for the operation of water, sewer, garbage and streetlight service in Pulaski County.
Tuesday, March 10, 2026, Pulaski County Planning Commission Meeting, Board Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia, 7 p.m. (Contact: Markie Saunders, Clerk, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7710, msaunders@pulaskicounty.org). This Commission oversees land – use, zoning and subdivision issues related to Pulaski County properties.
Monday, March 16, 2026, Pulaski County Board of Supervisors Budget Work Session, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 3 p.m. ,(Contact: Ashley Edmonds, Clerk to the Board of Supervisors, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org). The Board of Supervisors is the governing body for Pulaski County and is responsible for the budget and concerns of its citizens.
Tuesday, March 17, 2026, Pulaski County Economic Development Authority Board of Directors Meeting, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 10 a.m. (Contact: Megan Bird, Clerk, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, mwbird@pulaskicounty.org). The Economic Development Authority serves as the economic development arm of Pulaski County working with local industries and providing building spaces to local employers.
Tuesday, March 17, 2026, Pulaski County Public Service Authority Board of Directors Budget Work Session, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 2:30 p.m. (Contact: Ashley Edmonds, Clerk, Pulaski County Public Service Authority, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org). This Board is responsible for the operation of water, sewer, garbage and streetlight service in Pulaski County.
Monday, March 23, 2026, Pulaski County Board of Supervisors Regular Meeting, Board Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; Executive Session, 5:30 p.m., Open Meeting, 7 p.m. (Contact: Ashley Edmonds, Executive Secretary and Clerk to the Board of Supervisors, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org). The Board of Supervisors is the governing body for Pulaski County and is responsible for the budget and concerns of its citizens.
Tuesday, March 24, 2026, Pulaski County Public Service Authority Board of Directors Budget Work Session, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 2:30 p.m. (Contact: Ashley Edmonds, Clerk, Pulaski County Public Service Authority, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org). This Board is responsible for the operation of water, sewer, garbage and streetlight service in Pulaski County.
Tuesday, March 24, 2026, Fairlawn Sewer Authority Board of Directors Meeting, Conference Room, Peppers Ferry Regional Wastewater Treatment Authority Administration Building, 7797 Mason Street, Fairlawn, Virginia, 6 p.m. (Contact: Fairlawn Tax and Bookkeeping, 7351 Peppers Ferry Boulevard, Village Oaks Plaza, Fairlawn, Virginia, 24141, 540-633-5146). This Board manages daily operations for the sewer infrastructure in the immediate Fairlawn area.
Monday, March 30, 2026, Pulaski County Board of Supervisors Budget Work Session, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 3 p.m. ,(Contact: Ashley Edmonds, Clerk to the Board of Supervisors, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org). The Board of Supervisors is the governing body for Pulaski County and is responsible for the budget and concerns of its citizens.
Tuesday, March 31, 2026, Pulaski County Public Service Authority Board of Directors Budget Work Session, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 2:30 p.m. (Contact: Ashley Edmonds, Clerk, Pulaski County Public Service Authority, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705,