State Championship Basketball Schedules
All Games At VCU in Richmond, Va.
Sat. March 14 -Class 3 & Class 4
Boys -Class 4- 1 pm – John Handley ( 24-5) vs Hampton ( 26-1)
Boys – Class 3- 6:30 pm – Petersburg ( 21-4) vs Lake Taylor ( 22-5)
Fri. March 13- Class 1 & Class 2
Boys – Class 2- 2:30 pm – Graham ( 22-4) vs Central-Woodstock ( 21-6)
Girls – Class 2- 12:30 pm – Union vs Clarke Co.
Girls – Class 1- 6 pm – Galax vs Luray
Boys- Class 1- 8 pm – Fort Chiswell ( 24-5) vs Luray ( 23-6)
Thurs. March 12 – Class 5 & Class 6
Boys – Class 6- 2:30 pm – Landstown ( 24-4) vs Westfield ( 25-1)
Boys – Class 5- 8 pm – Green Run ( 24-4) vs Norview (24-2)