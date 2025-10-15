This Week in NASCAR

Next Race: YellaWood 500

The Place: Talladega Superspeedway

Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval

The Date: Sunday, October 19

The Time: 2 p.m. ET

The Purse: $9,797,935

TV: NBC, 1:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 500.08 miles (188 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),

Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 188)

 

NASCAR Xfinity Series

Next Race: United Rentals 250

The Place: Talladega Superspeedway

Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval

The Date: Saturday, October 18

The Time: 4 p.m. ET

The Purse: $1,651,939

TV: CW, 3:30 p.m. ET

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 250.04 miles (94 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 25),

Stage 2 (Ends on Lap 50), Final Stage (Ends on Lap 94)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Love’s RV Stop 225

The Place: Talladega Superspeedway

Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval

The Date: Friday. October 17

The Time: 4 p.m. ET

The Purse: $782,900

TV: FOX, 4 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 226.1 miles (85 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 20),

Stage 2 (Ends on Lap 40), Final Stage (Ends on Lap 85)