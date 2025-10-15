This Week in NASCAR
NASCAR Cup Series
Next Race: YellaWood 500
The Place: Talladega Superspeedway
Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval
The Date: Sunday, October 19
The Time: 2 p.m. ET
The Purse: $9,797,935
TV: NBC, 1:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 500.08 miles (188 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 60),
Stage 2 (Ends on Lap 120), Final Stage (Ends on Lap 188)
NASCAR Xfinity Series
Next Race: United Rentals 250
The Place: Talladega Superspeedway
Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval
The Date: Saturday, October 18
The Time: 4 p.m. ET
The Purse: $1,651,939
TV: CW, 3:30 p.m. ET
Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 250.04 miles (94 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 25),
Stage 2 (Ends on Lap 50), Final Stage (Ends on Lap 94)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Love’s RV Stop 225
The Place: Talladega Superspeedway
Track Length: 2.66 Mile Asphalt Oval
The Date: Friday. October 17
The Time: 4 p.m. ET
The Purse: $782,900
TV: FOX, 4 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 226.1 miles (85 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 20),
Stage 2 (Ends on Lap 40), Final Stage (Ends on Lap 85)