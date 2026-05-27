NASCAR This Week

NASCAR Cup Series
Next Race: Cracker Barrel 400
The Place: Nashville Superspeedway
Track Length: 1.33 Mile Concrete Paved Oval
The Date: Sunday, May 30
The Time: 7 p.m. ET
The Purse: $11,233,037
TV: Prime Video, 6 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 399 miles (300 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 90),
Stage 2 (Ends on Lap 185), Final Stage (Ends on Lap 300)
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series
Next Race: Sports Illustrated Resorts 250
The Place: Nashville Superspeedway
Track Length: 1.33 Mile Concrete Paved Oval
The Date: Saturday, May 30
The Time: 7:30 p.m. ET
The Purse: $1,653,590
TV: CW, 7 p.m. ET
Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 250.04 miles (188 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 188)
NASCAR CRAFTSMAN Truck Series
Next Race: Allegiance 200
The Place: Nashville Superspeedway
Track Length: 1.33 Mile Concrete Paved Oval
The Date: Friday, May 29
The Time: 8 p.m. ET
The Purse: $789,700
TV: FS1, 8 p.m. ET
Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)
Distance: 199.5 miles (150 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),
Stage 2 (Ends on Lap 95), Final Stage (Ends on Lap 150)