NASCAR This Week

Next Race: Cracker Barrel 400

The Place: Nashville Superspeedway

Track Length: 1.33 Mile Concrete Paved Oval

The Date: Sunday, May 30

The Time: 7 p.m. ET

The Purse: $11,233,037

TV: Prime Video, 6 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 399 miles (300 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 90),

Stage 2 (Ends on Lap 185), Final Stage (Ends on Lap 300)

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: Sports Illustrated Resorts 250

The Place: Nashville Superspeedway

Track Length: 1.33 Mile Concrete Paved Oval

The Date: Saturday, May 30

The Time: 7:30 p.m. ET

The Purse: $1,653,590

TV: CW, 7 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 250.04 miles (188 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 188)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: Allegiance 200

The Place: Nashville Superspeedway

Track Length: 1.33 Mile Concrete Paved Oval

The Date: Friday, May 29

The Time: 8 p.m. ET

The Purse: $789,700

TV: FS1, 8 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 199.5 miles (150 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 95), Final Stage (Ends on Lap 150)

 