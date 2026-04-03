PCHS Sports Schedule
Tuesday 04/07/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Hidden Valley 5 pm
JV Baseball: Hidden Valley @ Pulaski Co. 5 pm
Varsity Softball: Hidden Valley @ Pulaski Co. 5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Hidden Valley 5 pm
Boys Soccer: Pulaski Co. @ Hidden Valley JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Hidden Valley @ Pulaski Co. 6 pm
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Hidden Valley 4:30 pm
Wednesday 04/08/26
Track & Field: @ Salem 4:30 pm
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Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School