PCHS Sports Schedule

cougars headTuesday 04/07/26
Varsity Baseball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  5 pm
JV Baseball: Hidden Valley @ Pulaski Co.  5 pm
Varsity Softball: Hidden Valley @ Pulaski Co.  5 pm
JV Softball: Pulaski Co. @ Hidden Valley  5 pm
Boys Soccer: Pulaski Co. @ Hidden Valley  JV @ 5:30, Varsity to Follow
Varsity Girls Soccer: Hidden Valley @ Pulaski Co.  6 pm
Boys Tennis: Pulaski Co. @ Hidden Valley  4:30 pm
Wednesday 04/08/26
Track & Field: @ Salem  4:30 pm

Scott Vest

Athletic & Activities Director

Pulaski County High School