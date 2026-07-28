Pulaski County meetings, closings for August

Tuesday, August 4, 2026, Pulaski County Sports Tourism and Entertainment Authority Board of Directors Meeting, Executive Conference Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the town of Pulaski, Virginia, 9 a.m. (Contact: Megan Bird, Clerk to the Board, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, mwbird@pulaskicounty.org).
Tuesday, August 11, 2026, Pulaski County Public Service Authority Board of Directors Meeting, Board Room, County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia, 9 a.m. (Contact: Ashley Edmonds, Clerk, Pulaski County Public Service Authority, 143 Third Street, N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org) This Board is responsible for the operation of water, sewer, garbage and streetlight service in Pulaski County.
Tuesday, August 11, 2026, Pulaski County Planning Commission Meeting, Board Room, County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia, 7 p.m. (Contact: Markie Saunders, Planning & Zoning Director, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7710, msaunders@pulaskicounty.org). This Commission oversees land – use, zoning and subdivision issues related to Pulaski County properties.
Tuesday, August 18, 2026, Pulaski County Economic Development Authority Board of Directors Meeting, Executive Training Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; 10 a.m. (Contact: Megan Bird, Clerk, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, mwbird@pulaskicounty.org). The Economic Development Authority serves as the economic development arm of Pulaski County working with local industries and providing building spaces to local employers.
Tuesday, August 18, 2026, Pulaski County Board of Zoning Appeals Meeting, Board Room, Pulaski County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia, 6:00 p.m. (Contact: Markie Saunders, Planning & Zoning Director, Pulaski County, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7710, msaunders@pulaskicounty.org). The Board of Zoning Appeals considers appeals of the Zoning Administrator’s decisions and the interpretation of the County’s Zoning Ordinances.
Monday, August 24, 2026, Pulaski County Board of Supervisors Regular Meeting, Board Room, County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski, Virginia; Open Meeting, 7 p.m.; Executive Session, 5:30 p.m., Executive Training Room, County Administration Building, 143 Third Street N.W., in the Town of Pulaski (Contact: Ashley Edmonds, Clerk, 143 Third Street N.W., Suite 1, Pulaski, VA, 24301, 540-980-7705, aedmonds@pulaskicounty.org). The Board of Supervisors is the governing body for Pulaski County and is responsible for the budget and concerns of its citizens.
Tuesday, August 25, 2026, Fairlawn Sewer Authority Board of Directors Meeting, Administration Conference Room, Peppers Ferry Regional Wastewater Treatment Authority Facility, 7797 Mason Street, Fairlawn, Virginia, 6 p.m. (Contact: Fairlawn Tax and Bookkeeping, 7351 Peppers Ferry Boulevard, Village Oaks Plaza, Fairlawn, Virginia, 24141, 540-633-5146). This Board manages daily operations for the sewer infrastructure in the immediate Fairlawn area.