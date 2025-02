520 NRCC students named to fall 2024 President’s and Dean’s Lists

In recognition of their academic excellence during the fall 2024 semester, 520 New River Community College students have been placed on the President’s List and Dean’s List. Certificates will be mailed to the recipients in the coming weeks.

To be placed on the President’s List, a student must have completed 12 college-level semester hours or more, attained a grade point average of 3.5 for any one semester, and earned a minimum of 20 semester hours at NRCC.

Dean’s List requirements include 12 college-level semester hours of credit or more and a grade point average of 3.2 for any one semester.

Those named to the President’s List are: Asmaa Abu Samra; Caleb Albano; Jennifer Aldridge; Joshua Allen; Katherine Allen; Miranda Altis; Lisa Altizer; Alaina Antcliff; Evan Armes; Cole Arnold; Chevy Bailey; Joseph Baines; Jillian Bass; Lucas Beasley; Quinlan Beegle; Teresa Bevilacqua; Anchal Bishop; Brayden Blackburn; Alfred Blankenship, III; Rachel Blankenship; Madison Boone; Madison Booth; Julian Bowden; Lucas Brians; Emma Britt; Lisa Brown; William Brummett, Jr.; McKenna Bruno; Jude Buchanan; Olivia Burton; Zeke Butterworth; Aidan Cabrera; Gabriel Caldwell; Samuel Caldwell; Tyler Carico; Marian Carter; Edwars Casique; Samantha Cervantes; Brandon Chaney; Madison Clark; Michael Clark; Raigen Clark; Griffin Clubb; William Coale; Brittany Cockram; Lucas Coffey; Gracie Conner; Hannah Cook; Nathan Cook; Rose Cook; Emily Copeland; Ana Cox; Stephen Cromer, Jr.; William Crosier; McKenzie Cunningham; Alexis David; Conner Deane; Lily Dowd; Ruby Dowd; Gracyn Dowdy; Sam Dudash; Samuel Duncan; Savanna Duncan; Jessica Dunn; Christian Earles; Shelby East; Leah Edmondson; Destiny Edwards; William Evans; Jonathan Fairhurst; Abbey Farmer; Zachary Fender; David Fernandez; Grace Fillo; Logann Flinchum; Sarka Florian; Paige Foster; Jacob Fowler; Venci Gandhi; Seth Gautier; Dylan Gay; Denton Gerow; April Gilbert; Taylor Goble; Nicholaus Golden; McKenna Gordon; Grace Granger; John Graves; Alexander Gray; Jayse Griffith, Sr.; Brennan Grimshaw; Brady Hale; Brooklyn Hall; Colin Hall; Reese Hall; Rosaleona Hall-Loar; Gabriel Halsey; Parker Hanshew; Emily Hardin; Cameron Harlow; Elizabeth Harrell; Jessica Hart; Rachel Hart; Yasmine Hassani; Benjamin Hendricks; Jeston Hendricks; Sophia Hess; Natalie Hicks; Brett Hinkley, Jr.; Allison Hodge; Patrick Holder; Felix Hooper; Hunter Howard; Aubrey Hudgins; Zachary Hudgins; Lauren Huff; Kerri Hunley; Jordan Israel; William Jarvis; Salia Johnson; Brett Jones; Sarah Jones; Louis Juidici; Mehrdad Karamiboroujeni; Rachel Keffer; Bruce Keller; Robert Kermon V; Harrison Kienzle; Lydia Kiser; Garrett Knick; Leah Kouns; Nick Krantz; Cora Krause; Andrew Kritak; Rachel Lambert; Sabryn Landreth; Meghan Lane; Jonah Lawson; Emma Leggett; Brenden Lineberry; Landace Lineberry; Yang Liu; Margaret Long; Robert Long, III; Kayla Lucas; Erica Lutz; Ellie Martin; Emily Martin; Everett Martin; Maxx Martin; Wesley Maxwell; Tyeesha McDermott; Charles Mclemore; Courtney McMahon; Evan Mefford; Andrea Mercado; Katelyn Meyer; Maria Meyer; Logan Michael; Avalene Miller; Carson Miller; Kelly Mills; Ashleea Mills-Hypes; Baileigh Moore; Ethan Moore; Clark Mount; Morgan Mullins; Sidney Musselman; Adam Myers; Travis Myers; Holly Noel; Michael Nozzi; Malon Oakes; Michael Ochoa; Mya O’Rourke-Russell; Aleah Palmer; Grace Parrish; Carsyn Pauley; Mary Pavlik; Jinchuan Pei; Brogan Pennington; Nicholas Penny; Jordan Penrose; Abigail Perkins; Seth Perkins; Jessica Phelps; Manola Phillippi; Paul Pitzer, Jr.; Hannah Pratt; Nicholas Pratt; Seth Provenzano; Hayley Pugh; William Radford; Liam Ralph; Ethan Ratcliffe; Staley Reed; Shyan Reynolds; Charlotte Richards; Colin Richey; Tanya Ridha; Shane Riggins; Mya Robertson; Elaja Rollins; Zachary Russell; Emerald Salomon; Jaydyn Sams; Claire Sanders; Kenyon Sandy; Anna Sanford; Anna Sargent; Caleb Satterwhite; Jessica Seigler; Cristen Semones; Adan Shaw; Adam Shepherd; Nicholas Shepherd; Kenneth Shirah; Katelyn Shumate; Riahna Simms; Robert Singleton; Francisco Slagel-Perry; Shaelee Slaughter; Madison Slusher; Matthew Slusher; Brantley Smith; Brye Smith; Conner Smith; Drew Smith; Jacob Smith; Levi Smith; Shane Smith; Vanessa Smith; Zachary Smith; Josey Smythers; Erik Snider; Emma Snyder; Joselyn Sowers; Mia Speed; Datria Spennacchio-Parker; Douglas Stevers; Leda Stubbs; Johnathon Surface; Sandra Sutphin; Sierra Symanoskie; Disha Talajia; Tracie Tate; Elijah Terry; Julia Thacker; Samantha Thompson; Sidney Thwaites; Madison Tibbs; David Tickle; Ethan Tickle; Britney Tucci; Hillary Turner; Luke Vance; Julian Vazquez; Morgan Vest; Ying Wang; Lukas Wheeler; Kayla Whittaker; Benjamin Willey; Anna Williams; Cosette Williams; Joshlyn Williams; Maxwell Wilson; Kelsey Winkle; Coleman Wright; Meadow Wright; Corine Yopp; Nora Young; Natasha Yuvanavattana; and Elijah Zalecki.

Those named to the Dean’s List are: Cobey Adams; Madailein Adams; Hisham Ahmed; Megan Akers; Dickson Aleyao; Jocelyn Amato; Dawson Anderson; Aubrie Antio; Beimnet Assalefew; Tristan Atkinson; Rachel Ault; Christopher Bain; Corinne Banasik; Francisco Bartolome; Christopher Bears; Gary Bears; Ian Bears; Jonathan Bishop; Lydia Biviano; Jonathan Blackburn; Aralyn Blake; Gracie Blankenship; Karley Bond; Lauren Bond; Ellyn Bowles; Koen Boyer; Lajae Bradley; Sydney Bradley; Stephanie Bressel; Rosln Brewer; Tucker Bryan; Ethan Bulls; Lance Burnett; Christian Burnette; Sarah Burton; Zoe Burton; Charles Byler; Kasey Caldwell; Jonathan Campbell; Hilary Cantrell; Peyton Carter; Elizabeth Chapman; Shaohong Chen; Ryan Close; Ainsley Clubb; Joseph Cockram; Madison Cole; Eisen Colon-Arroyo; Joshua Conner; Leilani Corali; Matthew Corcoran; Maxwell Craig; Anna Craighead; Roland Crickenberger; Hannah Croy; Justin Crum; Logan Day; Addison Dean; Taylor Demos; Tiffany Dickerson; Adam Dillon; Carly Dixon; Hannah Douglas; Elijah Downs; Andrew Dreier; Kathryn Durbin; Allisyn East; Andrew Edwards; Ryan Epperly; Helen Espinoza; Matthew Farmer; Odessa Farrier; Aiden Fisher; Lucas Fisher; Luke Fithian; Hannah Foretich; Paulina Franco; Elizabeth Freeman; Jamison French; Ashley Frost; John Frost; Karla Galeas; Elizabeth Garkow; Ava Garland; Dylan Gaston; Maggie Gates; Lorelei Gerow; James Gibson; George Godfrey; Isabela Golden; Emmanuel Gomez; Isabella Gore; Aniya Gough; Kellie Gravely; Tyler Graves; Phillip Hale, Jr.; Hunter Hancock; Dakota Hanks; Grayson Hanzlik; Alicia Harless; McKenzie Harris; Jeremy Harstine; Niklas Hatchett; Jennifer Hawkins; Rachel Hicks; Austin Higgs; Cameron Hill; Luke Hockett; Cole Howard; Brandon Hu; Emily Hudgins; Owen Hutchings; Ava Jackson; Sara Jarrells; Shelby Jaunal; Dana Johnson; Alexus Jones; Cory Jones; Ian Kelley; Meghan Kidwell; Anastasia Kilbourne; Brittany Kilgore; Luke Kindle; Abbie King; Cody King; Lashay Kinsler; Jacqueline Kirby; Elise Kirtner; Timothy Kozar; Benjamin Kurtz; David Lafreniere; Abigail Latsch; Jayme Legg; Bethany Lester; Kaiden Lester; Ethan Lewis; Jennifer Lin; Tanner Linkous; Nicholas Litos; Madison Litton; Giovanni Lopez-Aragon; Molly Lucas; Jade Lundy; Laura Malinski; Riley Mandzak; Alexander Mann; Xiomara Marroquin; Alexis Marshall; Nina Marsho; Joshua Martin; Malik Martin; Megan Martin; Sarah Martin; Sharmeta Martin; Trevor Martin; Miranda Martinez; Rylan McAlexander; Abigail McCoy; Andrew Meade; Alaina Meadows; Ashton Meadows; Sarah Meadows; Richard Miller; Jasmine Moalem; Jessica Moreno Torres; Wyatt Murphy; Olivia Nepper; Yan Nshimba; Anita Nwachukwu; Amara Okoronkwo; Melvin Palmer; Spirit Palmer; Naiyaben Patel; Grace Patterson; Sydney Pauley; Daniel Pavlinac; Rebeca Pazos; Ivy Pearson; Steven Pedrotti; Brooke Phillips; Uriyus Phillips; Thomas Phlegar; Jasmine Pope; Brooklyn Porter; Ryan Price; Gary Proctor; Addison Puckett; Nevaeh Quesenberry; William Quesenberry; Brianna Ramsey; Luke Rawlings; Amber Ray; Michael Ray, III; Elizabeth Reed; Dominic Rescigno, Jr.; Austin Richards; Alejandra Rios; Michaela Robertson; Ryan Robertson; Ashleigh Robinson; Destiny Rorrer; Hannah Rubenstein; Elijah Rutherford; Laura Sandford; Pape Sanou; Nathaniel Sarver; Jeremiah Saunders; Jason Scardo; Andrew Scott; Eddie Sikes, Jr.; Alexa Smith; Karlie Snider; Elisabeth Spendel; Marley Spennacchio-Parker; Eli Spraker; Elijah St Clair; Madison St. Clair; Nathan Starr; Madison Steiner; Tyler Sutherland; Rylan Swortzel; Cannon Tabor; Yagna Tanawala; Yadhira Tapia Lopez; Colin Thompson; Sarah Thompson; Adeline Trice; Joseph Trout, Jr.; Austin Trundy; Cheyenne Vaught; Andres Villalobos; Kaitlin Wade; Elijah Wallace; Lillian Wallach; Tania Warden; Rae-Anna Weeks; Rosalind Weeks; Ryan Wesdock; Nathan Wesley; Elisha Wilkin; Ceilia Wilkinson; Christopher Williams, Jr.; Cassidy Wolfcale; Ryan Woolwine; Jared Wynn; and Maura Zaldivar.