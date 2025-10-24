PCHS Sports Schedule
Monday 10/27/25
Winter Sports Coaches Meeting: Little Theater 3:30 pm
Varsity Volleyball: Staunton River @ Pulaski Co. 5 pm
Tuesday 10/28/25
Winter Cheer Tryouts: Gymnasium 3:45 – 6:00 pm
Wednesday 10/29/25
Region Cross Country: @ Smith River Sports Complex 1 pm
Winter Cheer Tryouts: Gymnasium 3:45 – 6:00 pm
Thursday 10/30/25
JV Football: Pulaski Co. @ Patrick Henry 6 pm
Friday 10/31/25
Varsity Football: Patrick Henry @ Pulaski Co. 7 pm
Saturday 11/01/25
Region Competition Cheer: @ William Byrd 10 am
Cougar Band Classic: Dobson Stadium 12 pm
—
Scott Vest
Athletic & Activities Director
Pulaski County High School